Anfang Juli wurden alle Städte und Gemeinden in Sachsen-Anhalt per Mail gebeten, die laut jeweiliger Gebührensatzung zum 01.08.2019 geltenden Kostenbeiträge, die von den Eltern (bzw. Personen, die die Betreuung des Kindes in der Kindertageseinrichtung veranlasst haben) monatlich entrichtet werden müssen, für Kinderkrippe (0-3 Jahre) und Kindergarten (3 Jahre bis Schuleintritt) zu übermitteln.



Bis Mitte Juli waren die Daten von knapp 80 Prozent aller Städte und Gemeinden eingegangen. Anfang August wurden die Beitragssatzungen aller fehlenden Gemeinden online auf der jeweiligen Gemeinde-Homepage recherchiert, sodass schlussendlich aktuelle Daten von allen Gemeinden vorhanden waren.



Betrachtet wurden in der Analyse die Kostenbeiträge für kommunale Kindertagesstätten. In wenigen Orten Sachsen-Anhalts (Allstedt, Edersleben sowie in Teilen der VG “Mansfelder Grund-Helbra”) gibt es nur Kitas in freier Trägerschaft. In diesen Fällen wurden auf diese Daten zurückgegriffen.



Da aus den Daten keine einheitliche Regelung für Familien mit mehr als einem Kind hervorging, wurde in der Betrachtung immer nur der Beitrag für das erste Kind analysiert. Wenn eine Gemeinde mehrere kommunale (oder nur mehrere freie) Kitas mit verschiedenen Beitragssätzen betreibt, wurde für den Ort ein Durchschnittswert errechnet.



In der Analyse nicht berücksichtigt sind die von den Erziehungsberechtigten individuell zu zahlenden Kita-Zusatzkosten, beispielsweise für Essen oder Ausflüge.