Gartenvereine in Sachsen-Anhalt Warum der Leerstand für Kleingärten eine Chance sein kann

Sachsen-Anhalt – Land der Kleingärtner? Nach Sachsen ist Sachsen-Anhalt das Bundesland mit den meisten Kleingärtnern. Der Landesverband der Gartenfreunde Sachsen-Anhalt hat 90.951 Mitglieder, der sächsische Schwesterverband 198.877 Mitglieder. Olaf Weber, Leiter der Geschäftsstelle des Landesverbandes, sagt aber: "Wenn man bedenkt, dass nicht alle Kleingärtner im Landesverband organisiert sind, kann man davon ausgehen, dass weit über 100.000 Menschen in Sachsen-Anhalt einen Kleingarten haben."

Olaf Weber vom Landesverband der Gartenfreunde ist trotz des Leerstands in Gartenanlagen optimistisch. Bildrechte: MDR/Alisa Sonntag Während die Sparten in der DDR noch hart umkämpft waren, herrscht in Kleingartenvereinen in Sachsen-Anhalt heute teilweise gähnende Leere. In der aktuellen Statistik des Landesverbandes ist der Leerstand in Kleingartenvereinen in Sangerhausen am höchsten: 41,51 Prozent. In der Altmark gibt es mit 3,33 Prozent am wenigsten Leerstand in Kleingartenanlagen. Danach folgen direkt die Städte Magdeburg und Halle mit nur etwas über acht Prozent Leerstand.

Der Leerstand spiegelt Strukturprobleme wider

Laut Weber ist es nicht unbedingt so, dass der Leerstand auf dem Land ein größeres Problem sei als in der Stadt. Vielmehr spiegele die Situation mancher Kleingartenvereine in Sachsen-Anhalt das dortige Strukturproblem wider: Da, wo es eine hohe Arbeitslosigkeit und viel Wegzug gebe, sei auch der Leerstand in den Kleingartenvereinen groß.

Je mehr ein Garten verwildert, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass er noch einen Pächter findet. Leerstehende Gärten machen eine Kleingartenanlage unattraktiv und schrecken potentielle Pächter ab. Ganz abgesehen davon, dass ein Garten auch teurer wird, je mehr Leerstand es in der Anlage gibt. In vielen Fällen werden die Kosten für die herrenlosen Gärten auf die übrigen Pächter umgelegt. Es ist ein Teufelskreis.

In diesem Garten im Kleingartenverein "Im Winkel" in Halle hat so lange niemand mehr gearbeitet, dass man von der Gartenlaube nur noch das Dach sehen kann. Bildrechte: MDR/Alisa Sonntag Olaf Weber ist trotzdem optimistisch. "Wir als Verband wollen davon wegkommen, das so negativ zu sehen", sagt er. Der Leerstand sei für Kleingärtner auch eine Chance, sich positiv einzubringen – beispielsweise in Umweltangelegenheiten. In Zeiten des Klimawandels hätten Kleingärten viele positive Effekte. Sie kühlten die sich aufheizenden Städte ab, erklärt Weber, und seien wichtig für die Artenvielfalt. In Kleingärten gäbe es teilweise mehr unterschiedliche Arten als in landwirtschaftlich genutzten Gebieten. Das helfe auch Bienen und anderen Insekten.

Aber auch für die menschliche Gesundheit sei das Gärtnern förderlich: "Man ist an der frischen Luft und bewegt sich – das ist gut für das Herz-Kreislauf-System und senkt den Blutdruck". In seiner Ausprägung sei das Kleingartenwesen in der Bundesrepublik einzigartig. Aktuell gebe es deswegen Überlegungen, das Kleingartenwesen in Deutschland als Kulturgut zu schützen.

Engagierte Kleingärtner können viel erreichen

Bis dahin müssen einige Vereine jedoch noch gegen den drohenden Leerstand kämpfen. "Dort, wo es engagierte, kreative Kleingärtner und Vorstände gibt", erklärt Weber, "sind die Parzellen meist auch begehrter." Manche Vereine hätten beispielsweise dafür gesorgt, dass Immobiliengesellschaften neuen Mietern auch immer gleich freie Kleingärten in der Nähe vorschlagen. Kinder- und Jugendprojekte wie Kooperationen mit Kindertagesstätten eigneten sich auch gut, um Leerstand zu begegnen, genauso die Zusammenarbeit mit Umweltorganisationen. In Oschersleben sei ein Integrationsgarten entstanden, der für und mit Geflüchteten geführt werde.