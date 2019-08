Kleingärtner in Sachsen-Anhalt "Solange wie's geht, geb' ich den Garten nicht ab"

Frühschoppen im Winter

Im Winter gibt es im Vereinsheim Frühschoppen. Bildrechte: MDR/Alisa Sonntag Ein paar Freunde aus der Zeit seien zwar noch geblieben. Die meisten Kleingärtner zögen sich heute aber lieber in ihren Garten zurück. In der Gartensparte kümmert Gernot Ullmann sich um das Vereinsheim der Gartensparte – den Ort, an dem man früher zusammengekommen ist. Für 15 Euro kann man das Vereinsheim am Wochenende mieten und darin Feste feiern.



Damit das alte Gebäude im Winter nicht anfängt zu schimmeln, muss es regelmäßig geheizt werden. Mehrmals in der Woche treffen die älteren Herrschaften der Gartensparte sich also zum Frühschoppen, wenn es kalt wird. "Früher kamen dazu immer um die 20 Personen, heute sind wir nur noch ungefähr fünf", sagt Ullmann.

Gartenpartys und Mittagsruhe

Auch die Töchter von Familie Bethke haben sich schon daran gewöhnt, während der Mittagsruhe leiser zu sein. Bildrechte: MDR/Alisa Sonntag Auch Melanie und Benjamin Bethke sind mit einigen Gartennachbarn befreundet, mit anderen haben sie kaum Kontakt. Die Gärten um sie herum gehörten größtenteils Rentnern. Das sei schön, sagt die 40-jährige Mutter: "Wenn deren Enkelkinder kommen, spielen sie mit unseren, das passt gut zusammen." Dass die Familie sich im Kleingarten an Regeln wie etwa die Mittagsruhe halten muss, stört Melanie und Benjamin Bethke nicht: "Das ist wie überall in einer Gemeinschaft, man muss eben ein bisschen Rücksicht aufeinander nehmen."



Zwei oder drei Gartenpartys im Jahr feiert Familie Bethke trotzdem. Neulich erst seien zum Babybrunch 20 bis 30 Gäste dagewesen. "Da machen wir vorher einen Aushang am schwarzen Brett, damit die Nachbarn Bescheid wissen", erklärt Melanie Bethke, "Gestört hat das noch keinen."

Die jungen Leute sind weg, ihr Müll ist geblieben

Gernot Ullmann sagt, er habe in seiner Gartensparte schlechte Erfahrungen mit jungen Leuten gemacht. Eigentlich sei es zwar gut, wenn mehr junge Leute Mitglied in einem Gartenverein würden – leider hätten die aber meist ganz andere Vorstellungen davon, was ein Garten bedeute. "Ein Garten ist immer mit Arbeit verbunden", sagt Ullman, "die sind aber gekommen, haben einen Swimmingpool aufgestellt und dann gar nichts mehr gemacht, außer zu grillen." Jetzt seien die jungen Menschen verschwunden, ihren Müll hätten sie aber im Garten liegen gelassen.

Auf seine schwarzen Tomaten ist Gernot Ullmann besonders stolz. Bildrechte: MDR/Alisa Sonntag Ullmann geht beinahe jeden Tag in seinen Garten. Er wohnt nur fünf Minuten Spaziergang entfernt. "Ich genieße die Ruhe, die ich hier habe", erklärt der 75-Jährige. Jeder brauche einen Ort, an dem er sich wohlfühle: "Bei anderen ist das eben die Kneipe, bei mir ist es der Garten." Das Gärtnern sei für ihn vor allem ein Hobby. Es mache ihm Spaß, jedes Jahr ungewöhnliche Pflanzen zu entdecken und anzupflanzen. In diesem Jahr hat er die sogenannte Eierpflanze in seinem Garten – und schwarze Tomaten. Die Pflanzen ziehe er jedes Jahr selbst am heimischen Fenster aus den Samen vom Vorjahr.

Der Garten als Ruhepol

Familie Bethke hat es zu ihrem Kleingarten, der am Stadtrand liegt, deutlich weiter als Gernot Ullmann. Etwa 15 Minuten braucht die Familie, wenn sie mit dem Auto in den Garten fährt. Die Anreise sei aber kein Problem, ganz im Gegenteil, sagt Melanie Bethke – sie finde es gut, wenn Garten und Wohnung deutlich getrennt seien. "Der Garten ist mein Ruhepol, meine Auszeit vom stressigen Alltag. Die Wohnung kann mir das nicht geben, da sehe ich an jeder Ecke, was noch gewaschen, geputzt, eingekauft werden müsste." Aktuell sind beide Elternteile in der Elternzeit und deswegen wie Gernot Ullmann fast jeden Tag in ihrem Garten.

Wir haben einfach Möhren im Supermarkt gekauft und in die Erde gesteckt. Familie Bethke zur kreativen Gärtnerhilfe für ihre fünfjährige Tochter

Für ihre fünfjährige Tochter hat Familie Bethke ein Holzpferd zum Spielen selbst gebaut. Bildrechte: MDR/Alisa Sonntag Für die Kinder, die fünfjährige Amelie und die elf Wochen alte Pauline, sei der Garten besonders schön. "Pauline schläft hier draußen, trotz der Nähe zum Flugplatz, viel besser als daheim, vier bis fünf Stunden am Stück", erzählt Melanie Bethke. Und die fünfjährige Amelie habe sogar ein eigenes Beet und pflanze dort beispielsweise Möhren an. Bethke erzählt lachend: "Als ihre Möhren nichts geworden sind, war Amelie ganz traurig. Da haben wir einfach Möhren im Supermarkt gekauft und in die Erde gesteckt."

Den Garten gegen ein Wohnmobil tauschen

Sollen die beiden Töchter den Garten später einmal übernehmen, so wie Gernot Ullmann den Kleingarten seiner Eltern? "Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das wollen", sagt Benjamin Bethke. Auch die beiden Eltern planen nicht, den Garten bis zur Rente zu behalten: "Unser Traum ist es, wenn die Kinder aus dem Haus sind, in Vollzeit mit einem Wohnmobil um die Welt zu reisen. Dafür brauchen wir keinen Garten."

Auch bei Gernot Ullman werden die Kinder den Garten wahrscheinlich nicht übernehmen. Doch Ullmann freut sich über jedes Jahr, in dem er seinen Kleingarten noch selbst behalten kann. Er sagt: "Solange wie's geht, geb' ich den Garten nicht ab."