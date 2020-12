Der digitale Dorfladen "Tante Enso" in Schnega Bildrechte: MDR/Nicole Franz

Das Einkaufen auf dem Land ist meistens viel komplizierter als in der Stadt. Denn es gibt einfach deutlich weniger Möglichkeiten, an Lebensmittel zu kommen, ohne dass man weite Strecken bis zum nächsten Supermarkt zurücklegen muss. Dafür gibt es eine Lösung in dem niedersächsischen Schnega. In einem digitalen Dorfladen können die Bewohnerinnen und Bewohner 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche einkaufen.

Malte Werner ist Teil der Dorfladeninitiative Schnega Bildrechte: MDR/Nicole Franz Der Dorfladen "Tante Enso" wurde in Schnega im Oktober eröffnet. Das ist quasi eine neue digitale Version vom gewöhnlichen Tante-Emma-Laden. Los ging alles, als der letzte Lebensmittelladen in Schnega geschlossen wurde, weil die Betreiber in den Ruhestand gegangen sind. Malte Werner von der Dorfladeninitiative Schnega erklärt: "Wir haben uns dann andere Strukturen angeguckt und uns auf den Weg nach Göttingen gemacht, um ein Beispiel anzuschauen." Das habe aber nicht ganz gepasst, da bei ihnen auf dem Dorf weniger Menschen die Zeit hätten ein Laden nebenbei zu betreiben. "Dann haben wir für uns die passende Lösung gesucht und einen Betreiber gefunden, der das sozusagen komplett in die Hand nimmt", sagt Werner.

Aus Tante Emma wird "Tante Enso"

Der Eintritt ist mit einer personalisierten Zugangskarte möglich. Bildrechte: MDR/Nicole Franz Somit ist gemeinsam mit einem Online-Supermarkthändler (myenso) eine 24/7 Filiale in Schnega entstanden – daher der Name "Tante Enso". Mit einer personalisierten Zugangskarte kann der Laden rund um die Uhr betreten werden. An einem sogenannten "Self-Checkout" kann mit dieser Karte dann digital bezahlt werden. Dazu kann man die Zugangskarte entweder mit Guthaben aufladen oder mit einem SEPA-Lastschriftverfahren verbinden. Durch Überwachungskameras wird sichergestellt, dass nichts geklaut wird.

Solang Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort sind kann man auch Bar oder mit der EC-Karte bezahlen. Das ist besonders für Seniorinnen und Senioren wichtig, weil sie somit wie gewohnt einkaufen können und direkte Ansprechpartner bei Fragen vor Ort haben. Momentan ist "Tante Enso" an fünf Tagen die Woche mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern besetzt.

Bisher positive Resonanz auf den digitalen Dorfladen