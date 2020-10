Kneipen oder auch Begegnungsstätten sind gerade in ländlicheren Regionen ein wichtige Anlaufstelle für die Menschen vor Ort. So auch in Handorf-Langenberg, unweit von Bramsche und Osnabrück, in Niedersachsen. In der ehemaligen Bergarbeitersiedlung leben heute etwa 1.700 Menschen. Doch die Zukunft der Gaststätte des Ortes stand nach dem Tod des Wirts im Jahr 2017 auf der Kippe. Plötzlich stand das Dorf ohne Kneipe da.