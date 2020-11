Kleinstadthelden Warum die Gemeinde Ottenstein Grundstücke verschenkt

Die Gemeinde Ottenstein in Niedersachsen ist, wie viele kleine Dörfer, betroffen von der Landflucht. Zwischenzeitlich kam es sogar dazu, dass die örtliche Grundschule fast geschlossen werden musste, weil es kaum Kinder mehr in dem Dorf gab. Doch dann hat sich der Bürgermeister, Manfred Weiner, in Abstimmung mit dem Gemeinderat etwas Ungewöhnliches einfallen lassen: Sie verschenken Grundstücke an junge Familien.