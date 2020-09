Am Freitag wurde weltweit wieder für den Klimaschutz auf den Straßen demonstriert. Gemeinsam, aber coronakonform, sollte ein starkes Zeichen für Klimagerechtigkeit gesetzt werden, wie Fridays for Future Magdeburg mitteilte. Gefordert wurde unter anderem der Kohleausstieg bis 2030 und die Klimaneutralität Deutschlands bis 2035.

In den vergangenen Monaten dominierte die Corona-Pandemie die Debatten. Demonstrationen wurden auf ein Minimum reduziert. Dadurch fand der letzte globale Klimastreik zum Großteil online statt. Am Freitag aber nun ging es wieder auf die Straße: Unter dem Motto "Kein Grad weiter" hatte Fridays for Future zum fünften globalen Klimastreik aufgerufen. Weltweit waren Demonstrationen in mehr als 2.400 Städten geplant.