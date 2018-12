Damit Fachwerkhäuser geschützt werden, verbietet Wernigerode Silvesterfeuerwerk in der Innenstadt. Und ist damit nicht allein. Bildrechte: dpa (Collage MDR.DE)

In einigen Städten und an einigen Orten in Sachsen-Anhalt ist das Knallen und Zünden von Feuerwerkskörpern zum Jahreswechsel verboten. Das hat vor allem Brandschutzgründe. Im Harz zum Beispiel besteht sonst zu große Sorge um die empfindlichen Fachwerkhäuser.

In Wernigerode ist Feuerwerk in der Innenstadt daher verboten. Tobias Kascha von der Stadt Wernigerorde sagte MDR SACHSEN-ANHALT, Mitarbeiter vom Ordungsamt seien im Dienst, um zu kontrollieren, ob das Verbot eingehalten werde. "Das funktioniert auch ganz gut."

Auch im Nationalpark Harz gilt auf der gesamten Fläche ein Feuerwerksverbot, sprich: auch auf dem Brocken. Hier geht es in erster Linie um Naturschutz: Knallen als auch Licht- und Blendwirkungen seien "ernst zu nehmende Gefährdungen" für die Tierwelt.

In der Innenstadt von Quedlinburg ist Feuerwerk ebenfalls verboten. Auch hier werden Polizei und Ordnungsamt kontrollieren. Das kündigte die Stadt in einer Mitteilung an. Die Gefahr, die von Feuerwerkskörpern ausgeht, ist demnach zu groß. Die Stadt verweist darauf, dass Zuwiderhandlungen mit bis zu 50.000 Euro Gelbuße geahndet werden können.

Schutz für den Domberg in Havelberg

Auch in der Altmark gibt es Einschränkungen. So dürfen in Tangermündes Innenstadt keine Böller gezündet werden, um die historische Altstadt zu schützen. Auch auf dem Havelberger Domberg ist das Böllern verboten. Andernfalls, heißt es, wären der Dom und seine aufwendig sanierten Fenster in Gefahr.

Burg macht Laga-Gelände über Jahreswechsel dicht

Von Sonntagabend bis Neujahr sind auch die Flächen der Landesgartenschau 2018 in Burg gesperrt. Das teilte die Stadt Burg mit. Der Grund: Die neu errichteten Spielplätze sind zu einem Großteil aus Holz, aber auch andere schnell entzündliche Materialien sind auf dem Gelände verbaut worden.

Damit sollen auch die Wasserspiele und Terrassen vor Silvesterfeuerwerk sowie vor Vandalismus geschützt werden. Die Stadt verweist bei der gesonderten Schließung darauf, dass es in diesem Jahr bereits zwei Mal auf dem Gelände gebrannt hat.

Feuerwerkverbot auch am Bitterfelder Bogen

Die Stadt Bitterfeld hat für dieses Jahr ein Verbot für Feuerwerk am stählernen Kunstwerk Bitterfelder Bogen ausgesprochen. Dort wurden in der Vergangenheit schon Raketen und Knaller gezündet. Doch es soll Beschwerden gegeben haben.