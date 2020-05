Kolumne #lauterdenken Schule in Schichten – Nein danke

Kinder als Gefahr

In der letzten Woche habe ich mit einigen Eltern gesprochen und es kristallisieren sich zwei Meinungspole heraus, die sich auch in der gesamten Gesellschaft zeigen: Es gibt die Menschen, die Angst vor Corona haben und die, die keine Angst haben.

Die Schule selbst versucht, Sicherheit zu vermitteln. Dafür gibt es jetzt bei uns Gesundheitsfragebögen und bis Mittwoch letzter Woche bestand die Pflicht zum Fiebermessen.

Wer den Bogen nicht dabei hat, darf nicht rein. Ob die eingetragenen Werte stimmen, ist nicht nachprüfbar. Die Inkubationszeit des Corona-Virus liegt bei bis zu 14 Tagen. Wenn das Kind Temperatur hat, kann es bereits sehr viele andere Kinder angesteckt haben. Eine solche Erhebung weist also eklatante Lücken in ihrer Sinnhaftigkeit auf. Hinzu kommt, dass Land, Stadt und Schule immer noch darüber diskutieren, wer eigentlich zuständig ist, wie in der Pressekonferenz der Stadt Halle vom 6. Mai 2020 gesagt wurde. Die Fragen nach Datenschutz und Recht auf informationelle Selbstbestimmung will ich an dieser Stelle nur erwähnen, damit sie nicht in Vergessenheit geraten. Inzwischen wurde das Fiebermessen an unserer Schule wieder abgeschafft, nach Protesten von Eltern bei Stadt und Landesschulamt.

Kinder als Virenschleudern? Bildrechte: IMAGO Fiebermessen muss ich nun nicht mehr, dennoch fülle ich täglich einen Gesundheitsfragebogen aus, weil mein Kind eine Gefahr sein könnte. Denn darum geht es: Kinder sind immer mal krank und bisher war das auch normal. Dann blieben sie zu Hause, kurierten sich aus und waren irgendwann wieder gesund. Heute traut sich meine Tochter kaum, in der Schule zu niesen. "Kinder sind Superspreader", schreibt der Bundesverband der Kinder- und Jugendärzte am 8. April auf der eigenen Homepage. Auch, wenn diese Einordnung inzwischen diskutiert wird: Das ist ein Begriff, der haften bleibt. Vor allem bei den Kindern, die zu Virenschleudern degradiert werden.

Vorschlag: Präsenzpflicht in Ende des Schuljahrs aussetzen

In meinem Umfeld gibt es Eltern, die Angst haben, dass das Kind das Virus mit nach Hause bringt und dort die Oma ansteckt. Doch wie lässt sich eine Schule darstellen, die sowohl Sicherheit als auch Unbeschwertheit gewährleisten kann? Ich würde, wäre ich dazu in der Lage, die Präsenzpflicht bis Ende des Schuljahres aussetzen. Kinder können dann weiter zu Hause unterrichtet werden oder jeden Tag zur Schule gehen. In den Schulen prüft man dann die Maßnahmen auf Sinnhaftigkeit und lässt Entspannung einkehren.

Ja, das mag unverantwortlich klingen. Oder einfach realistisch. Kinder werden sich sowieso recht schnell wieder annähern, sie sind lange nicht so gehorsam wie wir Erwachsene. Sie treffen sich nach der Schule privat, sie tauschen sich aus. Alle derzeitigen Maßnahmen erscheinen mir wie ein Vorgaukeln von Sicherheit, die es einfach nicht geben kann.

Verantwortungsvolle Entscheidungen mündiger Menschen

Auch Kinder sind soziale Wesen. Bildrechte: MDR/Unsplah/Ashton Bingham Wir müssen uns die Frage stellen, ob wir ein Leben mit einem Risiko leben wollen oder nicht. Der absolute Gesundheitsschutz ist nicht möglich. Die Verantwortung des Einzelnen setzt dort an, wo man das Kind nicht in die Schule schickt, wenn es krank ist oder die persönliche Angst vor einer Infektion zu groß. Wenn sich alle neu organisieren müssen, weil es einen Shutdown gab, dann wird es doch auch möglich sein, Strukturen aufzubauen, die das Homeschooling für einen Teil der Kinder dauerhaft möglich machen.



Auch Risikogruppen sollten selbst bestimmen, ob sie sich einer Ansteckungsgefahr aussetzen. Wenn eine Großmutter ihre Enkel sehen möchte, dann ist das ihre Entscheidung als mündige Frau. Es ist ihre Wahl zwischen Sicherheit und sozialem Leben. So wie es die Wahl meiner Kinder und mir ist, mit einem Ansteckungsrisiko leben zu wollen.