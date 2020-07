Kolumne "Corona, voll verpönt!" Aljoschas Sparzentrale für Künstler

Mein Nachbar Aljoscha ist abgehauen. Einfach so, ohne Tschüss zu sagen. Anfangs dachte ich, er wäre in eine Baugrube gefallen. Das wäre typisch für ihn gewesen. Er fällt gern in Gruben, Schächte und Löcher.

Die Tunnelbaustelle am Damaschkeplatz Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Als ich ihn entdeckte, ragten seine Beine wie die eines tauchenden Schwans aus der Grube. Ich alarmierte umgehend die Hausgemeinschaft. Kurze Zeit später spielten wir "Das Rübchen" nach – ein russisches Märchen. Ich zog und zog an Aljoschas Beinen, aber es gelang mir nicht, ihn aus der Grube zu ziehen. Erst als die Nachbarn Rolli, Flitzi und Atomino, meine Frau, die Kinder, die Hunde Tobi und Balu und meine Wenigkeit mit vereinten Kräften an Aljoschas Beinen zogen, kam er wieder ans Tageslicht und war gerettet.



Anfang der Woche als Aljoscha von der Bildfläche verschwand, schaute ich am späten Abend in der Regenwassergrube nach ihm. Aber da war er nicht. Ich fuhr deshalb zur Tunnelbaustelle am Damaschkeplatz in Magdeburg und fragte einige Tunnelarbeiter im Schein der Flutlichter, ob ihnen etwas Ungewöhnliches aufgefallen sei. Aber die Arbeiter schüttelten nur den Kopf. Sie konnten sich nicht vorstellen, dass mein Nachbar in ihren Tunnelbeton gefallen sein könnte und dort nun über die Sommermonate aushärtet. Ich selbst war mir da nicht so sicher und wollte schon die Polizei informieren, da meldete sich Aljoscha per E-Mail aus Malta bei mir.