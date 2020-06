Corona, voll verpönt! Aljoschas Reise

Tags drauf, am Samstag, besuchte er im münsterländischen Borken das weltweit erste Drive-in-Klassik-Festival mit Stars wie Justus Frantz und Martin Grubinger. Aljoscha konnte endlich ernsthafte Musik hören, ohne das Geniese und Geraschel anderer Menschen ertragen zu müssen. Auf dem Weg zum Festival hatte er sich noch in Krummennaab in Bayern mit frischen Masken eingedeckt. Die ortsansässige Feuerwehr hat dort eine Drive-in-Mundschutz-Verteilstation eingerichtet, die sich großer Beliebtheit erfreut.

Am späten Abend erreichte Aljoscha schließlich Landshut, wo er sich mit seinem Bulli ganz vorsichtig und langsam in einen Drive-in-Striptease-Club rollen ließ. Mein Nachbar sah Frauen und Männer, die an silbernen Metallstangen die Hüllen und Masken fallen ließen. Dabei galt das Motto: "Nur schauen und weiterfahren, nicht anfassen!"

Dank Corona gibt es Drive-ins für alles. Hier für den Test auf das Virus in Schönebeck. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Am Sonntag, dem letzten Tag seines Kurzurlaubs, nahm Aljoscha in Erding an einem "Drive-in-Volksfest" teil. Dabei konnte er aus dem Autofenster mit Bällen auf Blechbüchsen werfen, Zuckerwatte essen, Schweinshaxen verdrücken und alkoholfreies Starkbier trinken. Alle Lebensmittel wurden mit einer langen Holzschaufel serviert, erzählte Aljoscha. Für den Veranstalter ergaben sich daraus nur Vorteile. Die autofahrenden Gäste kleckerten seine Tische nicht voll. Dafür sieht nun der Hippie-Bulli meines Nachbarn bekleckert aus.



Auf dem Nachhauseweg legte Aljoscha noch einen Boxenstopp im Corona-Drive-in in Schönebeck ein. Er ließ sich ein Wattestäbchen in den Hals stecken, weil er nach seinem Drive-in-Urlaub ausschließen wollte, dass er Fledermausviren in sich trägt. Das Testergebnis kam am Montag. Es hat uns verblüfft. Aljoscha trägt keine Coronaviren in sich, aber seine DNA lässt den Schluss zu, dass er nicht von dieser Welt ist. Das könnte gut sein. Aljoscha glaubt mir nämlich nicht, dass ich persönliche Telefonate mit der Kanzlerin führe. Das Schlimme daran ist: Er hat auch noch Recht.