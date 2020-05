Kolumne "Corona, voll verpönt!" Alles Lüge

Ein sich jung fühlender, alter Mann sitzt an seinem Küchentisch und schreibt an seiner Kolumne. Seine Freunde behaupten, er sei ein guter Kolumnist. Doch er selbst weiß nicht, was das sein soll, ein Kolumnist. Seine Kollegen haben ihm dieses Label aufgedrückt und er hat es klaglos angenommen.

Der sich jung fühlende, alte Mann ist es gewohnt, in unterschiedliche Rollen zu schlüpfen. Das bringt sein Beruf so mit sich, der von ihm verlangt, sich in allen Bereichen des Lebens auszukennen. In all den Jahren, in denen er nun schon Texte verfasst, war er schon so ziemlich alles: Experte für Atommüll, Experte für Terrorismus, Experte für Viren und sogar Experte für Babywindeln.

Das Expertenwesen ist in seinem Beruf weit verbreitet. Im Grunde genommen leidet der sich jung fühlende, alte Mann darunter. Denn er will weder Experte noch Kolumnist sein, er will einfach nur absurde Texte schreiben, die seine Leser mitten in der Fledermaus-Pandemie erfreuen sollen.

Sein eigener schärfster Kritiker

Doch der sich jung fühlende, alte Mann hat einen so seltsamen Humor, dass er ihn selbst nicht versteht, sobald seine Texte geschrieben sind. Deswegen entschied er sich eines Tages, sein schärfster Kritiker zur werden. Er meldete sich heimlich für die Kommentarspalten seines Arbeitgebers an und kommentierte seine eigenen Texte.