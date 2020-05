Kolumne "Corona, voll verpönt!" Asphaltgeschichten

Neulich zum Beispiel saß ich auf der Bank vor unserem Haus und trank einen Kaffee in der Frühlingssonne, als plötzlich Kehrmaschinen und Baufahrzeuge in unsere Straße einbogen. Die Fahrbahn wurde gründlich gereinigt, seltsamerweise nur in der Mitte, aber das hat sicher System, dachte ich noch, als plötzlich Arbeiter in orangefarbenen Westen an ihren Daumen leckten. Sie schienen irgendetwas anzupeilen, irgendetwas zu vermessen. So Pi mal Daumen eben, wie man das in der Baubranche gern macht. Zwei Arbeiter sprühten Farbe auf die Fahrbahn. Dann rollte ein Spezialfahrzeug heran und schmierte einen gut zwei Meter breiten Asphaltstreifen auf das historische Kopfsteinpflaster.

Plötzlich ging der Wut-Zwerg durch die Decke

Ich konnte gar nicht so schnell gucken, wie mein Wut-Zwerg durch die Decke ging. Er grifft sofort zum Handy, um Beweisfotos zu machen. Ich wollte ihn stoppen und rief ihm zu: "Gibst Du jetzt den Blockwart oder was?" Aber er ließ sich nicht mehr aufhalten. Der Wut-Zwerg verlangte von mir, die Verantwortlichen der Stadtverwaltung aus ihren Büros zu holen und zur Rede zu stellen. Ich sollte sie fragen, ob sie zu lange im City-Tunnel übernachtet hätten. Weil mir der Tonfall des Wut-Zwergs nicht gefiel und ich auch nicht wusste, wer die hässliche, schwarze Maske auf unserer Straße zu verantworten hatte, schrieb ich zunächst das Twitter-Team der Ottostadt an. "Darf ich höflich anfragen, wer auf die Idee gekommen ist, Asphalt auf historische Pflastersteine zu kippen?", schrieb ich. Es dauerte keine fünf Sekunden, da zwitscherte Otto zurück: "Wir fragen gleich mal nach!" Zu lange im City-Tunnel übernachtet? Auf einmal war er da, der schwarze Asphalt auf dem Kopfsteinpflaster. (Symbolbild) Bildrechte: dpa

Ich weiß zwar nicht, wer da am Twitter-Hörnchen der Stadt saß, aber derjenige machte seinen Job wirklich gut. Das muss man jetzt auch mal anerkennend sagen. Bricht man sich ja keinen aus der Krone, wenn man das jetzt auch mal anerkennend sagt. Also sage ich das jetzt auch mal anerkennend: "Däumchen hoch, weiter so!"

Wenig später erhielten der Wut-Zwerg und ich aus der twitternden Stadtverwaltung eine Pressemitteilung, aus der hervorging, dass die Asphaltschneise der Förderung des Radverkehrs dienen soll. Das war jetzt mal eine überraschende Wendung. Damit hatten der Wut-Zwerg und ich nun wirklich nicht gerechnet. Wir hatten eher die autobegeisterten Führungspersönlichkeiten der Bauverwaltung verdächtigt, dass sie eine Schnellstraße für Elterntaxis vor unseren Augen errichten ließen. Nie wären wir auf den Gedanken gekommen, dass der bröcklige Asphalt dem Wohle der Radfahrer dienen soll. Unser Kolumnist wohnt in einer Straße, in der in normalen Zeiten besonders viele Elterntaxis unterwegs sind. (Archivfoto) Bildrechte: dpa

Sie müssen wissen, der Wut-Zwerg und ich, wir wohnen in einer Sackgasse mit zwei Grundschulen und einem Kindergarten am Ende. Jeden Morgen und jeden Nachmittag – wenn keine Corona-Pandemie ist – rasen hier die Elterntaxis entlang, schnell die Kinderchen bringen oder abholen. Alle Fahrradfahrer, zu denen auch wir gehören, nehmen deshalb seit Jahren den Fußweg. Dort, auf dem Fußweg, kann man überleben, wenn die Elterntaxis kommen. Auf der Straße nicht.

Als die Asphaltschneise nach zwei Tagen Bauzeit geschlagen war, sah unsere Straße aus, als hätte das Bauamt noch eine Rolle Teerpappe aus DDR-Zeiten im Keller gefunden und uns vor die Füße gerollt.

Die Kanten bröckelten fröhlich vor sich hin

Der Belag aus Bitumen hatte über Nacht erste Löcher bekommen und die Kanten bröckelten fröhlich vor sich hin. Meine Nachbarn versammelten sich auf der Straße und diskutierten die Bausünde. Sie hatten vor Jahren hohe Ausbaubeiträge bezahlt, damit das historische Pflaster gerettet werden konnte. Nun hatte die Stadtverwaltung den Charakter unserer Straße mit ihren zum Teil denkmalgeschützten Häusern in nur zwei Tagen zerstört.

Die Kanten bröckeln: So richtig schön sieht der frisch verlegte Asphalt nicht aus. Bildrechte: MDR/Stephan Schulz Ich kann mir kaum vorstellen, dass sich das meine Nachbarn gefallen lassen werden. Auch die Anwohner anderer Straßen in Stadtfeld sind alarmiert. Sie werden vermutlich Barrikaden aufschütten, wenn, wie geplant, ihre Kopfsteinpflasterstraßen plötzlich schwarze Teermasken tragen müssen.



Der Wut-Zwerg brauchte ewig, um sich wieder zu beruhigen. Ich musste ihm tagelang "Fahrn, fahrn, fahrn auf der Autobahn" von Kraftwerk vorspielen, um seinen Puls zu senken. Die monotone Melodie des Liedes erwies sich als wirksames Heilmittel.

Wie sich der Fahrradclub für seine Geiz-ist-Geil-Variante feiern ließ

Am vergangenen Donnerstag ging der Wut-Zwerg erneut durch die Decke. Vor unserem Haus standen Dr. Scheidemann, der Beigeordnete für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr in Magdeburg, Jürgen Canehl vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC), ein Zeitungsjournalist und einige weitere Personen, deren Namen ich vergessen habe. Ich stellte mich ungefragt zu der Gruppe und wurde Zeuge, wie sich der Beigeordnete vom ADFC für seine Geiz-ist-Geil-Variante zur Förderung des Radverkehrs feiern ließ.

Der Wut-Zwerg kochte.

Es fiel mir ausgesprochen schwer, ihn unter Kontrolle zu halten. Irgendwie gelang es mir dann aber doch noch, mich in einem halbwegs ruhigen Ton mit dem Vertreter der Stadt und dem Vertreter des ADFC zu unterhalten. Wer sich das Gespräch im Wortlaut anhören möchte, sollte beim ADFC anfragen. Der Fahrradclub hatte einen jungen Mann dabei, der alles filmte. Ich selbst kann das Gespräch leider nur als Gedächtnisprotokoll in verdichteter Form wiedergeben. Es verlief in etwa so:

Schulz, wütender Anwohner: "Musste es wirklich so eine dunkle, hässliche Asphaltschicht sein?"

Beigeordneter Scheidemann: "Wir sind auch schockiert, aber es ist ein Modellprojekt. Wir gucken uns das jetzt erstmal eine Weile an, vielleicht wird der Belag ja noch heller."

ADFC-Mann Canehl: "Da kommt noch Farbe drauf, das wird richtig schön."



Beigeordneter: "Nein, das bleibt so..."



Canehl: "Aber das ist doch verabredet gewesen."



Scheidemann: "Ist wieder vom Tisch!"



Schulz: "Hätten Sie das historische Kopfsteinpflaster nicht erhalten können? Andere Städte schleifen ihr Pflaster ab. So entstehen die schönsten Radwege." Der ADFC setzt sich für die Belange von Radfahrern ein. (Archivfoto) Bildrechte: MDR/Patrick Eicke

Beigeordneter: "Haben wir geprüft, ist zu teuer!"

Schulz: "Machen Sie wenigstens eine Fahrradstraße aus der Sackgasse, damit die Elterntaxis hier nicht mehr reinfahren können?"

Scheidemann: "Das mit den Elterntaxis prüfen wir gerade, aber eine Fahrradstraße ist nicht geplant!"

Canehl: "Aber da werden noch Piktogramme auf die Fahrbahn gesprüht."

Beigeordneter: "Nein, ist wieder vom Tisch!"

Schulz: "Meine Befürchtung ist ja, dass der glatte Asphalt alle Autofahrer dazu einlädt, noch schneller zu fahren. Ich springe jetzt schon jeden Morgen vom Fahrrad, wenn hier Rushhour ist. Sie müssen doch wenigstens Tempo-20-Schilder aufstellen."

Beigeordneter: "Ist nicht geplant."

Canehl: "Das hatten wir doch aber verabredet."

Beigeordneter: "Ist wieder vom Tisch!"

Canehl schaut mich an und sagt: "Aber das hier ist eine wirklich schöne, preiswerte Variante, da rollt jedes Fahrrad wie eine Eins."

Schulz: "Aber auch jedes Auto! Das ist Schein-Radfahrer-Freundlichkeit, was sie hier mit der Stadt feiern und das müssten sie als ADFC eigentlich wissen!"

Canehl: "Wir sind schon froh, wenn wir überhaupt mal was durchsetzen können."

Wut-Zwerg: "Wenn Sie sich auf solche Billigvarianten wie hier einlassen, werden Sie nie ein vernünftiges Radwegenetz bekommen. Sie müssen sich aus Ihrer Abhängigkeit vom Bauamt befreien und die Stadt in die Verantwortung nehmen. Das ist Ihr Job!"

Schulz in Gedanken: Ich merkte, dass der Wut-Zwerg gleich zur Revolution aufrufen würde und schmiedete gedanklich einen Plan, wie ich ihn stoppen könnte.

Wut-Zwerg: "Wenn Sie etwas bewegen wollen, müssen Sie den Druck auf die Verwaltung erhöhen. Blockieren Sie Straßenkreuzungen, bauen Sie Barrikaden aus Lasten-, Touren- und Rennrädern, seien Sie frech, wild und wunderbar, seien Sie Pippi Langstrumpf, Herr Canehl! Setzen Sie sich für richtige Radwege ein und nicht für solche Bausünden wie hier!"

"Stopp, stopp, stopp!", rief ich dem Wutzwerg zu. "Es reicht!"

Die Räder rollen super – die Autos aber leider auch. Bildrechte: MDR/Stephan Schulz Ich nahm ihn an die Leine und zerrte ihn mit ganzer Kraft zurück in unserer Haus, in die freiwillige Corona-Isolation, wo er sich mit einem Schokoriegel in der Hand auf dem Balkon wieder beruhigen konnte.



Auf den Gehwegen und dem schwarzen Bitumen vor unserem Haus fahren jetzt die Fahrradfahrer entlang. Nachts kommen die Skateboarder und Menschen mit Seifenkisten. Sie johlen vor Freude, wenn sie über die Asphaltpiste unserer kleinen Straße fliegen. Ist ja auch nichts los so ohne Elterntaxis. Kommt jedoch ein Auto, weitet sich die Straße zur Kampfzone aus. Gestern zum Beispiel fuhr eine ältere Radfahrerin gemächlich den Asphaltstreifen entlang, als sie nach wenigen Metern von einem Kleinwagen weggehupt wurde. Vermutlich dachte der Fahrer, die Frau fahre in der Mitte der Straße, um ihn zu provozieren. Gibt ja keine Schilder, die den Sinn der Piste erklären. Und weil für ein Auto und ein Rad nebeneinander kein Platz ist, musste die Frau auf das verbliebende Kopfsteinpflaster ausweichen.