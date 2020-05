Kolumne "Corona, voll verpönt!" Eis à la Corona

Die halbe Weltbevölkerung ist wegen der Pandemie dazu verdammt, seit Monaten von zu Hause aus zu arbeiten. An manchen Orten funktioniert das gut, an manchen eher schlecht und an manchen Orten überhaupt nicht. Dort, wo es überhaupt nicht funktioniert, bleibt den Menschen in ihrem Homeoffice nichts anderes übrig, als sich ans Fenster zu stellen und ihren Arbeitgebern Rauchzeichen zu geben. Anderswo, in der Dübener Heide oder der Altmark, klettern die Menschen auf die Dächer ihrer Traktoren und halten verzweifelt ihre Handys und Laptops in die Luft, aber das Internet will einfach nicht zu ihnen kommen. Sie setzen nun all ihre Hoffnung in Elon Musk, der eine Lichterkette aus tausenden Starlink-Satelliten ans Firmament hängen will, dicke Leuchtkugeln, die die Erde umkreisen und jede Lehmhütte, jedes Haus und jeden Palast mit schnellem Internet versorgen sollen.