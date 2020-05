Kolumne "Corona, voll verpönt!" Leichte Sprache

Eigentlich ist das Prinzip der leichten Sprache entstanden, damit sich Menschen mit Lernbehinderungen und Menschen aus dem Ausland leichter in unserer Gesellschaft zurechtfinden. Klare Sätze, klare Botschaften, dieses Konzept kam an. Deshalb wird die leichte Sprache inzwischen überall gesprochen.

"Es ist ernst!", hatte die Kanzlerin am Beginn der Corona-Pandemie gesagt. Das war ein Satz, der keinen Spielraum für Interpretationen ließ. Jeder begriff sofort, jetzt ist keine Zeit zum Diskutieren, jetzt ist Handeln das Gebot der Stunde.

Zuerst: klare Ansage, klare Verhaltensregeln

Merkels klare Ansage zur Kontaktbeschränkung wurde zunächst diszipliniert befolgt. (Symbolbild) Bildrechte: MDR/imago images/Future Image Alle Büroangestellten schalteten umgehend ihre Computer aus und rannten nach Hause, um sich selbst zu isolieren. Auch die Friseure, Blumenverkäufer, Gastwirte und Nagelstudio-Betreiberinnen verrammelten ihre Läden und lebten fortan von Wohnungsluft und häuslicher Liebe. Alle waren vernünftig, diszipliniert und solidarisch.



"Es ist ernst!", hatte Angela Merkel gesagt. Das war ein mustergültiger Satz nach dem Regelwerk der leichten Sprache. Er enthielt nur eine Information, keine Synonyme, keine Abkürzungen. Die Bürger wussten sofort, jetzt ist Schluss mit lustig, jetzt geht es um Leben und Tod, um die "größte Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg", wie die Kanzlerin es formulierte. Niemand wollte da den Widerspenstigen geben, alle gerieten in eine Art Schockstarre, niemand sagte etwas. Nur die Vögel zwitscherten lauter in den Gärten und Parks als sonst.

Dann: Verwirrung macht sich breit

Doch die Ruhe hielt nicht lange an. Virologen, Epidemiologen und Wunderheiler, die das Prinzip der leichten Sprache nicht für den Hausgebrauch anwenden konnten, sorgten mit ihren widersprüchlichen Äußerungen schon bald für ein heilloses Durcheinander.

Doch wissenschaftliche Sprache ist komplexer. Und dadurch verwirrender. (Symbolbild) Bildrechte: dpa Die Virologen hatten den Menschen geraten, ihre Häuser nicht zu verlassen und gleichzeitig regelmäßige Spaziergänge an der frischen Luft angemahnt, weil frische Luft das Immunsystem stärke. Die Virologen meinten es gut mit den Menschen, sie versuchten, ihnen die Angst vor dem Unbekannten zu nehmen: "Wer die Viruserkrankung übersteht, ist immun", sagten sie. "Zumindest solange, bis man sich wieder ansteckt." Die Epidemiologen waren ebenfalls auf den Schutz der Bevölkerung bedacht. "Auf allen Oberflächen können die Viren haften bleiben", sagten sie. "Nur nicht auf dem Fell Ihres Haustieres."



Die Wunderheiler empfahlen, Knoblauch zu essen, kiloweise Knoblauch, weil die Corona-Viren den Geruch nicht ertragen könnten und ein Heiler aus Amerika regte sogar an, sich Desinfektionsmittel intravenös zu spritzen, weil Desinfektionsmittel Viren abtöteten und dadurch infizierte Menschen gerettet werden könnten – bis auf die, die an den injizierten Desinfektionsmitteln sterben.

Wissenschaftskommunikation funktioniert in Talkshows nicht

Im Grunde genommen wussten die Virologen, Epidemiologen und Wunderheiler, dass sie nichts wussten. Und wenn sie etwas wussten, wussten sie gleichzeitig, dass ihr Wissen nur so lange galt, bis das Gegenteil bewiesen war. So funktioniert die Wissenschaft seit Jahrtausenden, sie schafft jeden Tag neues Wissen.

In der Krise zeigte sich jedoch, dass eine differenzierte Wissenschaftskommunikation nur unter Laborbedingungen oder in Fachzeitschriften funktioniert, nicht aber in Talkshows. Sie verwirrte die Menschen und trieb sie an den Rand des Wahnsinns.

Maske: Erst nein – dann ja, sofort

Masken sind mittlerweile Pflicht beim Einkaufen und im öffentlichen Nahverkehr. (Symbolbild) Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Am Anfang der Pandemie hatten die Wissenschaftler noch behauptet, Masken hätten keinen Effekt gegen Viren. Dann änderten dieselben Wissenschaftler ihre Meinung und plötzlich konnte es gar nicht schnell genug gehen mit der Maskenpflicht. Dieses "heute so, morgen so" entzweite meine Landsleute in Maskenbefürworter und Maskengegner. Beide Lager stehen sich inzwischen unversöhnlich gegenüber.



Neulich zum Beispiel stürmten vier junge Frauen, entschiedene Gegnerinnen der Maskenpflicht, in unserem Viertel in einen Supermarkt. Als eine Verkäuferin rief, "Wo sind denn Ihre Masken?", zogen sie auf Kommando ihre String-Tangas aus, um sie sich ins Gesicht zu hängen.

Ein Komplize der Schlüpferladies, der alles gefilmt hatte, stellte das Video ins Internet und deklarierte es als Protest gegen die Maskenpflicht. Es ging viral.

Plötzlich sind alle Experten

Als die Maskenbefürworter das sahen, holten sie umgehend zum Gegenschlag aus. "Sind Masken gefährlich?", mit dieser harmlosen Frage begannen sie ihren verbalen Angriff im Internet. Dann hieß es: "Stellen wir uns mal ganz dumm. Wenn wir alle nackt rumlaufen und dich jemand anpinkelt, bist du sofort nass. Wenn wir aber alle Hosen tragen, wird nur der Pinkler nass. War das verständlich genug?"