Kolumne "Corona, voll verpönt!" Maskenball

Die Maskenträger legen Wert auf individuelles Design. Bildrechte: MDR/Laura Caracciola

Die Maskenträger legen viel Wert auf ein individuelles Design. Sie sticken sich Herzchen, Emojis und Gruselfratzen auf die Masken oder die Vereinsfarben ihrer Fußballclubs. Die Modeindustrie treibt diesen Trend unaufhaltsam mit voran und auch die Fernsehsender stehen bereits in den Startlöchern. Sie planen Maskenshows zum Raten und Mitsingen. Wladimir Kaminer, mein Lieblingsschriftsteller, hat am Donnerstag in seiner Corona-Livestream-Lesung verkündet, dass noch in diesem Jahr die Sendung "Germanys next Top Maske" an den Start gehen wird. Ich nehme an mit Henry Maske als Moderator.



Während in China, Österreich und anderen Ländern das Tragen von Masken längst verpflichtend ist, eiern deutsche Politiker noch rum. Der bayrische Ministerpräsident Söder will die Maskenpflicht, doch sein Amtskollege Laschet aus Nordrhein-Westfalen hat sich bei der Kanzlerin mit lascheren Sicherheitsregeln durchgesetzt. Die Maxime lautet jetzt: Wir empfehlen die Maskenpflicht, befehlen sie aber nicht. An diesem Beispiel lässt sich erkennen: Deutschland ist kein einig Maskenland.