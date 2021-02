Kommentar Corona-Impfstrategie erreicht pflegende Angehörige nicht: fehlende Anerkennung

Knapp 60.000 Menschen in Sachsen-Anhalt werden zuhause betreut. Bildrechte: IMAGO

Wer in Sachsen-Anhalt ein Pflegefall wird, muss nicht automatisch seine häusliche Umgebung verlassen. Das ist eigentlich eine gute Meldung, denn sie zeigt, dass es in vielen Fällen ein soziales Umfeld gibt, welches in schwierigen Lebenslagen unterstützend zu Seite steht. Das wird auch an den aktuellen Zahlen deutlich.

Von den rund 130.000 Pflegebedürftigen in Sachsen-Anhalt werden mehr als zwei Drittel zu Hause versorgt. Davon übernehmen zu großen Teilen die Angehörigen die Pflege, denn nur jeder Dritte in häuslicher Pflege wird von einem professionellen Pflegedienst betreut.

Häusliche Pflege ist günstiger

Weil die meisten Pflegebedürftigen möglichst lange im vertrauten privaten Umfeld bleiben wollen, gibt es von der Politik Unterstützung. So erhalten pflegende Angehörige je nach Pflegegrad einen finanziellen Ausgleich. Zudem gibt es die Möglichkeit, dass Pflegebedürftige tagsüber in speziellen Einrichtungen betreut werden können. Dennoch ist die häusliche Pflege in der Summe günstiger, so dass auch die öffentlichen Kassen entlastet werden.



In Sachsen-Anhalt kostet die Zuzahlung zu einem Heimplatz zwischen 1.200 und 2.100 Euro. Da das die Monatsrente vieler Pflegebedürftigen übersteigt, zahlt die öffentliche Hand den Restbetrag. Bei der häuslichen Pflege stellt sich dieses Problem nicht. Doch in Folge der Corona-Pandemie zeigen sich nun auch die Nachteile der häuslichen Pflege.

Organisatorische Probleme

1 min Bildrechte: imago/epd Kommentar Häusliche Pflege, Corona und die Impfungen Häusliche Pflege, Corona und die Impfungen Link des Audios https://www.mdr.de/sachsen-anhalt/audio-1657914.html Rechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Audio Ähnlich wie Kindergärten und Schulen wurden auch die Angebote für eine geriatrische Tagespflege drastisch zurück gefahren. Nur wer nachweist, in einem systemrelevanten Bereich tätig zu sein, kann die Angebote der Tagesbetreuung nutzen. Aber auch von der Impfstrategie werden die Menschen in häuslicher Pflege nicht erreicht.



Während die Pflegeheime von medizinischen Teams aufgesucht werden, um die Bewohnerinnen und Bewohner wie auch die Beschäftigten zu impfen, gibt es diese Möglich für Menschen in häuslicher Pflege derzeit nicht. Dies liege vor allem an organisatorischen Gründen erklärt Ute Albersmann, Pressesprecherin von Sachsen-Anhalts Sozialministerium. Denn der Impfstoff von Pfizer-Biontech könne nach dem Öffnen der Ampulle nicht mehr weiter transportiert werden. Da aber in jeder Ampulle mindestens fünf Impfdosen enthalten sind, würden die restlichen Dosen nach dem ersten Hausbesuch nicht weiter verwendet werden können. Deshalb sei der Impfstoff von Pfizer -Biontech für Hausbesuche derzeit nicht vorgesehen, so Ute Albersmann. Bei Impfungen in Pflegeheimen hingegen kann eine optimale Nutzung der Impfdosen gewährleistet werden.

Impfstrategie erreicht häusliche Pflege nicht

In ähnlicher Form wird auch in den regionalen Impfzentren verfahren, denn die Termine werden so vergeben, dass der Impfstoff optimal genutzt werden kann. Das allerdings setzt voraus, dass die Impfwilligen mobil sind, was für die meisten Menschen in häuslicher Pflege wohl nicht zutreffen dürfte. Dies führt aktuell zu der Situation, dass immerhin zwei Drittel der Pflegebedürftigen in Sachsen-Anhalt derzeit von der Impfstrategie nicht erreicht werden können. Umso wichtiger ist also ein indirekter Schutz, indem Angehörige und Pflegedienste sich an die Corona-Schutzempfehlungen halten und, soweit möglich, sich selbst gegen Corona impfen lassen.