Kommentar Magdeburger Festspiele – Politik zwischen Drama und Dokusoap

Dass sein Interview in der Volksstimme Wellen schlagen würde, war natürlich die politische Absicht Stahlknechts, doch dass er selbst von diesen Wellen hinweggefegt werden würden, damit hatte er wohl nicht gerechnet. Dieses Interview war der vorläufige Endpunkt einer ganzen Reihe von Fehlern, die sich der glänzende Rhetoriker und durchaus kühl denkende Politiker in der letzten Zeit geleistet hatte.

Zu erinnern wäre da an den Versuch, den umstrittenen Polizei-Gewerkschaftschef Wendt als Staatssekretär zu engagieren, der allerdings wegen eines Disziplinarverfahrens eigentlich für den Posten nicht in Frage kam. Aber auch die Koalitionspartner SPD und Grüne liefen gegen die Personalentscheidung Sturm, so dass die eigentliche Idee Stahlknechts, dem konservativen Flügel der CDU ein Entgegenkommen zu zeigen, sich in das Gegenteil verkehrte. Eine Vertrauensabstimmung in der Fraktion überstand Stahlknecht zwar, wirkte aber seitdem angeschlagen.