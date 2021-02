Impfreihenfolge nicht eingehalten Nach Impfskandal: Sozialministerin kündigt Disziplinarmaßnahmen an

Eigentlich gibt es eine klare Reihenfolge wer wann geimpft werden darf. In Sachsen-Anhalt ist diese Reihenfolge mehrfach nicht eingehalten worden. So wurden etwa in Halle der Oberbürgermeister und Stadträte geimpft, und auch der Landrat in Wittenberg bekam die Spritze, obwohl er nicht an der Reihe war. Die Landesregierung mahnt das Einhalten der Reihenfolge an und schließt disziplinarische Maßnahmen nicht aus. Gegen Halles Oberbürgermeister soll eine Anzeige vorliegen.