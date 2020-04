Was vereinzelt beklagt wird, ist, dass sich in Lebensmittelgeschäften nicht an die vorgeschriebenen Hygieneregeln gehalten werde, so etwa in Zeitz. Kontrolliert wird vielfach auch, ob Gaststättenbetriebe tatsächlich geschlossen sind und wie die Regeln in Bankfilialen eingehalten werden. In Magdeburg etwa wurden allein am Mittwoch 56 Banken und Sparkassen kontrolliert und in zehn Fällen Verstöße gegen Abstandsregeln festgestellt. Wie die Stadt mitteilte, sollen die Einrichtungen Nachbesserungen vornehmen.