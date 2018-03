Der Zoo Magdeburg und der Bergzoo Halle haben nun etwas gemeinsam: Mit nur einer Jahreskarte kommt man erstmals in die Zoologischen Gärten beider Städte. Magdeburgs Zoodirektor Kai Perret erklärt: "Wir wollen einmal mit gutem Beispiel vorangehen, dass eine Zusammenarbeit zwischen Magdeburg und Halle hervorragend funktioniert. Zwischen den beiden Zoos besteht schon seit vielen Jahrzehnten eine ausgeprägte Partnerschaft." Das solle nun durch das Austauschen der Jahreskartenbesucher dokumentiert werden.

Sein Gegenpart im Bergzoo Halle, Zoodirektor Dennis Müller, ergänzt: "Wir haben mit den Jahreskartenbesitzern Leute, die wahnsinnig gerne in Zoos gehen, aber immer ein bisschen verhaftet sind am eigenen Zoo." Die Motivation hinter den doppelt gültigen Jahreskarten sei gewesen, den Besitzern zu ermöglichen, einen anderen Zoo mit seinen Anlagen und Tieren kennenzulernen.

Jahreskartenbesitzer vom Zoo Halle können nun das Magdeburger Tigermädchen Stormi kennenlernen. (Archivbild) Bildrechte: dpa

Gerade um die Osterfeiertage ist in beiden Zoos viel los. Im Bergzoo Halle zum Beispiel warten Bühnenprogramme für Kinder und Erwachsene, Frühjahrsblumen, eine Rallye und Schoko-Osterhasen, erzählt Zoosprecher Tom Bernheim.



Auch der Zoo Magdeburg hat für die Feiertage ein Programm vorbereitet. An verschiedenen Tiergehegen erklären die Pfleger Wissenswertes über ihre Schützlinge. Denn die spannenden Geschichten könne man über die Schilder vor den Gehegen so nicht erfahren, sagt Zoodirektor Perret.