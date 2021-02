Nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT ließen sich allein in der ersten Stunde in der Teststation auf dem Uniklinikgelände in der Magdeburger Straße 40 Personen testen. Das Ergebnis: Bei 90 Prozent von ihnen wurde das Virus nachgewiesen. "Viele sind hier, die tatsächlich mit Symptomen herkommen und da ist es auch so, dass die Ergebnisse dann positiv sind", sagte Einsatzleiter Daniel Schöppe MDR SACHSEN-ANHALT. Wenn ein Test positiv ist, wird mit derselben Probe ein PCR-Test durchgeführt. Die Ergebnisse werden für Freitag erwartet.