Weltkrebstag Wer in Sachsen-Anhalt besonders von Krebs bedroht ist

Als Krebs wird in der Medizin eine unkontrolliert wachsende Gewebeneubildung (bösartiger Tumor) verstanden. Wenn sich bestimmte Abschnitte der Gene verändern und diese Veränderungen vom Körper nicht "repariert" werden, enstehen Krebszellen. An Krebs zu erkranken kann erblich bedingt sein, aber auch andere Ursachen wie UV-Strahlen, ungesunde Lebensweise oder den Konsum von Alkohol und Tabak haben. Krebszellen sind so gefährlich, weil sie sich unendlich oft teilen können und nahezu unsterblich sind. Zudem können sie auch in benachbartes Gewebe eindringen und an entfernten Stellen Tochtergeschwülste bilden. Dabei werden gesunde Körperzellen verdrängt und zerstört.