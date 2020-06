Eltern und Schüler kritisieren demnach, dass es wegen der Corona-Pandemie keine ausreichende Prüfungsvorbereitung gab. "Alle Klassen haben einen unterschiedlichen Wissensstand", sagte Rose. Das liege am Lehrplan. Nirgends sei vorgeschrieben, in welcher Stunde welcher Stoff zu behandeln sei.

Schüler, die in Mathe sonst keine Schwierigkeiten hätten, seien zum Teil entsetzt über die Anforderungen gewesen. Rose geht davon aus, dass einige der Beschwerden vor Gericht landen werden.

Annette Kirstein von der Initiative "Bildung in Not" sagte MDR SACHSEN-ANHALT, die Schulen seien unterschiedlich auf die Schließung vorbereitet gewesen. "Einige Schülerinnen und Schüler sind dank guter digitaler Struktur gut mit Lernstoff versorgt worden. An anderen Schulen lief gar nichts." Der Elternrat setze sich dafür ein, das Bestmögliche für die Kinder zu erreichen.