In keinem anderen Bundesland werden die Corona-Beschränkungen so deutlich gelockert wie in Sachsen-Anhalt . Grund für die Lockerungen sind die vergleichsweise niedrigen Infektionszahlen.

Aus anderen Bundesländern kommt allerdings Kritik an den neuen Regeln – zum Beispiel aus Berlin. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) sagte am Sonntag im Deutschlandfunk, Sachsen-Anhalt habe etwas losgetreten, "was wir hoffentlich wieder einfangen". Müller wies darauf hin, dass das Virus nicht an Bundesländergrenzen Halt macht. Der SPD-Politiker ärgerte sich zudem darüber, dass in der Bund-Länder-Videokonferenz am vergangenen Donnerstag kein Wort über die Lockerungen in Sachsen-Anhalt gesagt worden sei.