Heinrich Schafmeister Bildrechte: imago/STAR-MEDIA

Über Heinrich Schafmeister Heinrich Schafmeister arbeitet seit 1984 als Schauspieler – am Theater und in Film und Fernsehen. Zuvor hatte er Schauspiel an der Folkwangschule in seiner Geburtsstadt Essen studiert. 1998 gewann Schafmeister den Bayerischen Filmpreis – für seine Interpretation der Rolle des Sängers Erich A. Collin im Kinofilm "Comedian Harmonists". Der heute 62-Jährige wirkte außerdem unter anderem in den Serien "Um Himmels Willen", "Soko Köln", "Alles Klara" oder in "Der Staatsanwalt – Null Toleranz" mit. Er stand für die Kinofilme "Abseitsfalle" (2012), "Kaiserschmarrn (2010) oder "Eines Tages" (2009) vor der Kamera.



Seit Gründung des Bundesverbands Schauspiel im Jahr 2006 ist er ehrenamtliches Vorstandsmitglied des Verbands. Aktuell probt er für das Musical "Funny Girls", das bei den Bad Hersfelder Festspielen aufgeführt wird. Schafmeisters spielt die Rolle des Produzenten Florenz Ziegfeld. Am 12. Juli ist Premiere.



Schafmeister lebt in Berlin und Köln.