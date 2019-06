In Halle gehen am Sonntagabend die Händel-Festspiele zu Ende. Erneut kamen rund 58.000 Besucher. (Archivfoto)

In Halle gehen am Sonntagabend die Händel-Festspiele zu Ende. Erneut kamen rund 58.000 Besucher. (Archivfoto)

In Halle gehen am Sonntagabend die Händel-Festspiele zu Ende. Erneut kamen rund 58.000 Besucher. (Archivfoto) Bildrechte: Thomas Ziegler

Mit einem Abschlusskonzert in der Galgenbergschlucht gehen am Sonntagabend die Händel-Festspiele in Halle zu Ende. Wie die Stiftung Händel-Haus am Morgen mitteilte, werden dann wie im Vorjahr rund 58.000 Menschen die Festspiele besucht haben – vorausgesetzt, das Wetter am Sonntag hält. Die diesjährigen Festspiele hatten Ende Mai begonnen, die Auslastung der Veranstaltungen lag bei knapp 90 Prozent.