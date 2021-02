Mundart in Sachsen-Anhalt Schimpfwörter im Wandel der Zeit

Seidels Lieblingsschimpfwort ist hingegen klar belegbar: Penner. Dieses Schimpfwort gehe nicht nur leicht über die Lippen, es habe auch noch eine interessannte Wortgeschichte: "Es kommt aus der vergangenen Sprache. Penne bedeutete im 19. Jahrhundert eine schlechte Herberge und Schlafstätte und da kann man auch mit Adjektiven ein paar sprachliche Akzente setzen. Der alte Penner oder der blöde Penner." Diese Zusammensetzungen seien sehr einfach und damit auch sehr wirkungsvoll.

Unterschiede im sprachlichen Ursprung

Die regionalen Unterschiede gehen aber noch weiter. Denn im Süden Sachsen-Anhalts haben die Schimpfwörter oft einen mitteldeutschen Ursprung. So kenne man in der Gegend um Halle den Papplaven meint Andrea Seidel: "Das kommt vom Sagen, Plaudern, auch Babeln. Und Lave, das ist die Lippe. Also einer der mit offenem Mund etwas Dümmliches sagt."

Im Norden Sachsen-Anhalts würden dann eher Beleidigungen dominieren, die im Niederdeutschen gelagert sind, der in Deutschland am weitesten verbreiteten Sprache: "Da fällt mir der Spacken ein. Da gibt es zwei verschiedene Deutungen. Zum einen der Spastiker oder auch zum Adjektiv spack, was dürr oder Trockenheit bedeutet. Also ein bisschen ein unfähiger und merkwürdiger Mensch."

Schimpfwörter verändern sich

Auch Andrea Seidels Kollege Dr. Jörn Weinert befasst sich seit vielen Jahren mit Beleidigungen regionalen Ursprungs. Neben dem Morrüpel (Bezeichnung für ein Kind, das gern im Schlamm spielt ) ist der Freetbalg sein liebstes Schimpfwort in Sachsen-Anhalt: "Das bezeichnet in der Magdeburger Börde ein klassisches Baby Nimmersatt. Also kräftig gebaut und gut im Futter." Freet komme hier von Fressen und Balg ist auch heute noch mancherorts ein gebräuchlicher Begriff für kleine Kinder. Die Zusammensetzung Freetbalg ist Weinert zufolge heute aber wenn überhaupt nur noch in einem freundlichen und liebevollen Zusammenhang im Gebrauch.