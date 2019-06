Thema Schauspiel Wie Schauspieler Andreas Hammer seinen Traum lebt

Außenansicht der Hochschule für Musik und Theater in Leipzig Bildrechte: IMAGO

Die Schauspielausbildung in Leipzig hat eine lange Tradition. Schon seit Jahrzehnten werden in der Stadt Profischauspieler ausgebildet – zunächst zwischen 1967 und 1992 an der Theaterhochschule, seit 1993 am mit der Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" fusionierten Schauspielinstitut "Hans Otto". Dort lernen Studierende in einem Intensivmaster unter anderem folgende Fächer:





Monologe

Körper-Stimm-Training

Bewegung

Fechten

Akrobatik

Pantomime

Liedgestaltung



All das also, was wichtig ist, um von Beruf Schauspieler zu werden. Dabei wird mit Bühnen in Leipzig, Dresden, Köln und auch Halle zusammengearbeitet.



In Leipzig werden jährlich 17 Studierende ausgebildet, in den vergangenen zehn Jahren also 170 Frauen und Männer. "Die Bewerberzahl an allen Schulen ist rückläufig", sagt Silvia Zygouris, die als Professorin an der Hochschule für die Schauspielausbildung zuständig ist. Wer in Leipzig Schauspiel studiert, kommt nicht zwingend aus Mitteldeutschland. Nach Angaben der Studiengangsleiterin kommen Studierende aus ganz Deutschland, aber auch aus Österreich und der Schweiz zum Schauspielstudium nach Leipzig. Wichtige Voraussetzung? Hervorragende Deutschkenntnisse.



Und das Studium hat offenbar einen guten Ruf: Zygouris zufolge liegt die Absolventenvermittlung bei fast 100 Prozent – in erster Linie an deutsche Bühnen, aber auch an österreichische und schweizerische Bühnen.