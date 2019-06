Eine Liebeserklärung an das Theater Auf den Brettern, die die Welt bedeuten

Fabian Frenzel als Shakespeare. Aber nicht beim Theater, sondern im Karneval in seiner Heimatstadt Rangsdorf. Bildrechte: Biggi Starke

Ab der 8. Klasse war ich in seinen Theatergruppen und bin es bis zu meinem Umzug nach Magdeburg geblieben. Im Prinzip hat mich Eike durch die Pubertät begleitet. Kaum ein Mensch hat mich wohl mehr beeinflusst als er. Okay, meine Eltern haben auch ihren Anteil an meiner Persönlichkeit. Aber ohne Eikes Sanftmut, Diplomatie und seiner Gabe, einfach nur ein guter Mensch zu sein, wäre ich nicht der, der ich bin. Ich behaupte nämlich, auch ich bin ein guter Mensch.



Und das habe ich auch Dir zu verdanken, liebes Theater. Ich konnte sein, wer ich wollte, konnte mich auf Bühnen ausdrücken. Und – das schätze ich fast am meisten am Theaterspiel – ich muss mich für nichts rechtfertigen, was auf der Bühne passiert. Wenn ich dort weine, lache, schreie oder Grimassen schneide, dann gehört das zur Rolle (die ja immer auch ein Stück von einem selbst beinhaltet). Das war für mich, der ich nicht der gefühlsduseligste Mensch bin, auch immer wieder befreiend. Dafür danke ich Dir, liebes Theater.



Und ich Danke Eike (das habe ich Dir so wahrscheinlich nie gesagt und vielleicht liest Du das hier auch nicht). Danke, dass Du immer da warst und ich weiß, dass Du immer noch dieses eine Stück in der Schublade hast, das Du erst inszenierst, wenn ich die Hauptrolle spiele. Ich kann dir nichts versprechen, aber wenn ich mal wieder länger in der Nähe von Berlin bin, gehen wir das an.