Themenschwerpunkt Schauspiel Was Schauspieler am Theater verdienen

Es sind nicht nur die oft bescheidenen Gagen, die vielen Schauspielern Sorgen bereiten: Wer den Job macht, der muss spontan bleiben – und kann nur in ganz wenigen Fällen langfristig planen. Grund sind befristete Verträge, auf die auch in Sachsen-Anhalt viele Bühnen setzen. Warum eigentlich?

Tja, die einen begründen das mit dem bereits erwähnten Normalvertrag (NV) Bühne, der bei Festengagements befristete Verträge vorsehe – vom Anhaltischen Theater in Dessau etwa kommt diese Begründung. Vom Theater in Naumburg dagegen heißt es, befristete Verträge seien Wunsch der Schauspieler. Vier von ihnen arbeiten hauptberuflich am nach eigenen Angaben "kleinsten Stadttheater Deutschlands". 15 weitere sind Gast-Schauspieler.

Vom Nordharzer Städtebundtheater kommt eine andere Antwort – eine, die einen künstlerischen Ursprung hat. Dramaturg Daniel Theuring: "Ein Theater wird immer von seinem Intendanten geprägt." Für gewöhnlich bringe der Intendant Künstler seines Vertrauens mit an die Bühne.

Geht der Intendant an ein anderes Haus, kann man hoffen, dass man mitgenommen wird. Kommt ein besseres Angebot eines anderen Hauses oder ist man unzufrieden mit dem eigenen Haus, so zieht man weiter. Und gerade für die jungen Schauspieler ist es sehr wichtig, Erfahrungen an mehreren Häusern zu sammeln. Daniel Theuring | Nordharzer Städtebundtheater

Welche Chancen haben Berufseinsteiger an den Theatern in Sachsen-Anhalt? Auch das wollte MDR SACHSEN-ANHALT herausfinden. Und insgesamt kann man feststellen: Die Lage für junge Schauspielerinnen und Schauspieler scheint gut zu sein – jedenfalls an den Häusern, die die Anfrage der Redaktion beantwortet haben.

Das wird besonders deutlich beim Nordharzer Städtebundtheater, das seinen Hauptsitz in Quedlinburg hat. Dramaturg Daniel Theuring sagt, dass dort fast ausschließlich junge Schauspielerinnen und Schauspieler eingestellt werden. Sie kämen oft direkt von der Schauspielschule. "Aus Etatgründen", wie Theuring sagt. Das Nordharzer Städtebundtheater verstehe sich aber so oder so als Ausbildungsbetrieb. "Schauspieler fangen bei uns an und steigen dann idealerweise auf", erklärt Theuring.



Und genau das sieht man auch, wenn man sich das Ensemble des Städtebundtheaters ansieht. Sieben Schauspielerinnen und Schauspieler sind fester Teil des Ensembles, die meisten sind jünger als 40. Die Spielstätte des Nordharzer Städtebundtheaters in Quedlinburg (Archivfoto) Bildrechte: IMAGO

Am Theater der Altmark in Stendal ist das anders. Dessen Sprecherin Magdalena Burkhardt sagt, dass eine gewisse Berufserfahrung durchaus gewünscht ist – insbesondere auf der Bühne. "Berufserfahrung ausschließlich in Film und Fernsehen reicht uns in der Regel nicht", erklärt Burkhardt. Und dennoch: Acht der elf fest am Theater der Altmark beschäftigten Schauspieler sind jünger als 40 Jahre.

Auf eine Mischung von erfahrenen und jungen Ensemblemitgliedern setzt das Anhaltische Theater in Dessau. "Wir wollen eine größtmögliche Bandbreite im Ensemble", sagt Sprecherin Franziska Olschewski. Schließlich sollen die Schauspieler auf der Bühne ein großes Spektrum bedienen können. "Zudem ist es schön, wenn erfahrene Schauspielerinnen und Absolventen voneinander lernen können", sagt Olschewski.