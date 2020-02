Einzelne Finanzämter schneiden besonders gut ab. Das sind laut der Online-Befragung die drei kundenfreundlichsten Finanzämter in Sachsen-Anhalt:

Naumburg liegt auch im Bundesvergleich weit vorne: Von allen bewerteten Finanzämtern Deutschlands erreichte es Platz 11. Dessau-Roßlau landete nur knapp dahinter, auf Platz 14. Insgesamt gibt es in Deutschland 543 Finanzämter.

Naumburg war übrigens auch schon im Jahr 2018 eines der beliebtesten Finanzämter Deutschlands. 2018 schaffte es das Finanzamt bundesweit auf Platz 12 und auf den ersten Platz in Sachsen-Anhalt. Sachsen-Anhalt als Bundesland schaffte es 2018 allerdings nicht unter die Top 10 der Bundesländer.

In Thüringen liegen laut der Befragung übrigens die Finanzämter Ilmenau, Gotha und Sondershausen auf den ersten drei Plätzen. In Sachsen sind es die Finanzämter in Schwarzenberg, Chemnitz-Mitte und Leipzig II. Sachsen hat es auch im Bundesländer-Vergleich unter die Top 10 geschafft – und zwar auf Platz 7.