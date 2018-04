An seinem 27. Geburtstag "Hannes unvergessen" – Kundgebung für toten FCM-Fan

Etwa 50 Fans des 1. FC Magdeburg haben am Donnerstag vor dem Gebäude der Staatsanwaltschaft in Magdeburg eine Kundgebung für den verstorbenen FCM-Fan Hannes abgehalten. "Hannes unvergessen! Wir – zusammen für – immer", stand auf einem blau-weißen Banner geschrieben. Eine weiteres Plakat erklärte das Anliegen: "Damit diese sinnlose Tat nie vergessen wird!" Hannes hätte am Donnerstag seinen 27. Geburtstag gefeiert.

Im Oktober 2016 war der Anhänger des Fußball-Drittligisten bei Haldensleben aus einem fahrenden Zug gestürzt. Dem voraus ging ein Aufeinandertreffen mit Fans des Halleschen FC, die sich ebenfalls im Zug befanden. Ein paar Tage nach dem Unglück, am 12. Oktober erlag Hannes seinen Verletzungen. Im März 2017 wurden die Ermittlungen zu dem Fall eingestellt.

Wiederaufnahme der Ermittlungen angestrebt

"Wir müssen irgendwie klar kommen, aber es ist unheimlich schwer. An manchen Tage geht es uns besser, an anderen ganz schlecht. Wir können nicht richtig abschließen", sagte Hanne's Mutter am Donnerstag. Sie hatte die Kundgebung initiiert. "Es ist super, wie uns die blau-weiße Familie unterstützt", sagte sie. "Dafür sind wir den FCM-Fans dankbar."

Wir können nicht richtig abschließen. Silke S., Mutter von Hannes

Im März 2017 hatte die Staatsanwaltschaft erklärt, dass es damals in der Regionalbahn nicht zu Gewalttätigkeiten gegen Hannes gekommen sei. Dass Dritte seinen Sturz verursacht haben, konnte demnach nicht nachgewiesen werden. Unter den FCM-Fans wurde die Entscheidung schon damals mit großer Bestürzung aufgenommen. Die Fragen nach einer Neufanahme des Verfahrens sind seitdem nicht abgeebt. Die aktive Fanszene des FCM boykottiert die Partien beim Halleschen FC. Der Anwalt der Familie hat bei der Generalstaatsanwaltschaft Beschwerde gegen die Einstellung des Verfahrens eingelegt. Die Entscheidung steht noch aus.

"Wir fühlen uns machtlos"

"Die Frage, wie Hannes die Tür alleine geöffnet haben soll, ist noch ungeklärt", sagt FCM-Fan Wilhelm Töller, der bereits im April 2017 einen Gedenkmarsch für Hannes organisiert hatte. Etwa 700 Menschen beteiligten sich damals an der Aktion. "Da müssen neue Gutachten her, da muss das Gutachten von der Bahn her", fordert Töller. "Wenn dabei dann herauskommt, dass Hannes die Tür alleine geöffnet haben kann, dann ist es so. Aber solange das nicht geklärt ist, kommen die Eltern nicht zur Ruhe."

Für Töller steht fest: Die führenden Köpfe der Hallenser Fanszene sind mitverantwortlich für den Tot von Hannes. Seiner Meinung nach decken sie sich gegenseitig. "Wir hoffen, dass im Laufe der Zeit jemand einknickt und mit seinem schlechten Gewissen nicht mehr leben kann", sagt er. "Wir sind der Meinung, man sollte das Verfahren an eine Schwerpunktstaatsanwaltschaft außerhalb von Sachsen-Anhalt geben, damit mal völlig unabhängig ermittelt wird."

Hannes' Mutter meinte am Donnerstag: "Wir fühlen uns hilflos. Wir fühlen uns machtlos."

