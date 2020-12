Kurznachrichten aus Sachsen-Anhalt

Liebig kritisiert Medienkonsum im Internet

Der Präsident der Evangelischen Landeskirche Anhalts, Joachim Liebig, kritisiert den Medienkonsum im Internet-Zeitalter. Liebig sagte MDR SACHSEN-ANHALT, wer sein Weltbild aus nicht redaktionell geprüften angeblichen Fakten zusammenfüge, vertraue nur noch sich selbst und sei nicht mehr anschlussfähig. Über das Internet würden Stammtischmeinungen in die ganze Welt geblasen und als Fakten dargestellt. Liebig forderte auf, sich stets zu fragen, ob etwas auch nicht stimmen könne. Mit Blick auf das Handeln der politisch Verantwortlichen sollten Bürger wohlwollend und kritisch hinschauen, ob die Entscheidungen plausibel erklärt werden. So könne das Vertrauen wieder wachsen.



Stand: 15:00 Uhr

Handball-Bundesliga: SC Magdeburg empfängt Hannover

In der Handball-Bundesliga empfängt der SC Magdeburg am Samstag den TSV Hannover-Burgdorf. Anwurf in der GETEC-Arena ist 18:15 Uhr. Das Heimspiel des Syntainics MBC in der Basketball-Bundesliga gegen den Deutschen Meister Alba Berlin fällt aus. Grund ist nach Angaben des Clubs aus Weißenfels ein positiver Corona-Test bei einem Spieler der Berliner.



Stand: 15:00 Uhr

Zehnjähriger verursacht Brand in Mehrfamilienhaus

In einem Mehrfamilienhaus in Magdeburg hat ein Zehnjähriger einen Brand verursacht. Wie die Polizei mitteilte, bereitete sich der Junge am Freitagabend eine warme Mahlzeit. Dabei vergaß er, den Herd auszuschalten. Die Eltern des Jungen waren im Wohnzimmer. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Der Sachschaden beträgt 5.000 Euro.



Stand: 13:00 Uhr

IHK Magdeburg begrüßt Brexit-Abkommen

Die Industrie- und Handelskammer Magdeburg ist erleichtert, dass sich die EU und Großbritannen auf ein Handelsabkommen geeinigt haben. IHK-Präsident Olbricht sagte, es gebe nun endlich Klarheit für die Unternhmen, wie es nach dem Brexit weitergehe. Die künftigen wirtschaftlichen Beziehungen mit dem Vereinigten Königreich hätten für die die Firmen in Sachsen-Anhalt große Bedeutung. England, Wales, Schottland und Nordirland seien in den vergangenen Jahren wichtige Auslands-Handelspartner gewesen. London und Brüssel hatten am Heiligabend einen Durchbruch bei den Gesprächen über einen gemeinsamen Handels-Pakt für die Zeit nach der Brexit-Übergangsphase verkündet.



Stand: 13:00 Uhr

Tullner: 40 Millionen Euro Hilfe für digitale Klassenzimmer beantragt

Mehr als ein Jahr nach dem Start ist in Sachsen-Anhalt ein Großteil der Bundesmittel für digitale Klassenzimmer noch nicht abgerufen worden. Die Schulträger beantragten bisher Aufträge im Wert von 40 Millionen Euro, wie Bildungsminister Marco Tullner (CDU) sagte. Damit sei binnen eines Jahres knapp ein Drittel der Gesamtsumme abgefragt worden, die Sachsen-Anhalt bis 2024 ausgeben könne. Bisher geprüft und bewilligt wurden Projekte im Wert von rund 28 Millionen Euro. Angesichts des ereignisreichen Jahres mit Corona-Pandemie und vielen zusätzlichen Aufgaben für Land und Kommunen sei das kein schlechtes Ergebnis, sagte Tullner. Nach jahrelangem Ringen hatte der Bund zum 1. Oktober 2019 den Digitalpakt gestartet. Der Bund will dafür deutschlandweit bis zu fünf Milliarden Euro ausgeben.



Stand: 8:00 Uhr

Weniger Hochzeiten wegen Corona

Die Corona-Pandemie hat vielen Heiratswilligen in diesem Jahr einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab, wurden in vielen Standesämtern in Sachsen-Anhalt zwischen Januar und November in diesem Jahr weniger Trauungen vollzogen als im gleichen Vorjahreszeitraum. In Halle etwa gab es bis Ende November nur 678 Eheschließungen. Im Vorjahreszeitraum waren es fast 100 Trauungen mehr. Viele Paare sicherten sich stattdessen bereits einen Termin für das kommende Jahr, wie die Standesämter mitteilten.



Stand: 8:00 Uhr

Schuppen aufgebrochen: Weihnachtsgeschenke gestohlen

Unbekannte haben aus einem Schuppen in Ilsenburg am Harz Weihnachtsgeschenke gestohlen. Nach Polizeiangaben handelt es sich dabei um ein Mountainbike, ein Tablet und Spielzeug. Der Einbruch passierte demnach in der Nacht zu Heiligabend. Die Unbekannten hätten die Tür des Schuppens mit einem unbekannten Werkzeug aufgebrochen. Das Polizeirevier Harz sucht nun Zeugen.



Stand: Freitag, 18:00 Uhr

CDU-Politiker wollen Datenschutz bei Corona-Warn-App lockern

Mehrere CDU-Politiker fordern, die Datenschutz-Vorgaben bei der Corona-Warn-App zu lockern, darunter der Bundestagsabgeordnete Tino Sorge aus Sachsen-Anhalt. Sorge sagte dem Magazin "Focus", im ganzen Land gelinge es Gesundheitsämtern nicht mehr, Infektionsketten nachzuverfolgen. Es sei höchste Zeit, sie zu unterstützen – nicht nur mit Soldaten, sondern auch mit Daten. Auch der Hamburger CDU-Chef Christoph Ploß plädierte für einen besseren Datenzugriff der Ämter. Dadurch könnten Leben gerettet werden. Die Corona-Warn-App ist seit Mitte Juni verfügbar. Bisher ist so: Wer die App installiert, dessen Test-Ergebnisse tauchen in der App auch auf – sofern die Freigabe für die App beim Test angegeben wurde.



Stand: Freitag, 14:00 Uhr

Polizei rettet Hund vor dem Ertrinken

Hunderettungsaktion an Heiligabend in Burg: Beamte musste einen Hund aus dem Elbe-Havel-Kanal retten. Wie die Polizei mitteilte, drohte das Tier zu ertrinken. Sein Besitzer, ein 53-Jähriger Mann, war mit dem Hund am Ufer spazieren gewesen, als der Vierbeiner ins Wasser geraten war. Wie es dazu kommen konnte, ist bisher unklar. Aber es gab ein Happy End: Die Beamten retteten den Hund aus dem eiskalten Wasser und übergaben ihn an den erleichterten Besitzer.



Stand: Freitag, 13:00 Uhr

