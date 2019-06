Die Zahl der Wachpolizisten in Sachsen-Anhalt ist stark zusammengeschrumpft. Knapp drei Jahre nach dem Start des Projekts sind von den einst 100 Wachpolizisten nur noch 19 übrig – weil viele der Wachpolizisten in die klassische Polizeikarriere einsteigen, wie das Innenministerium jetzt mitgeteilt hat. Manche Wachpolizisten steigen demnach aber auch ganz aus.

So oder so: Während nun nur noch 19 Frauen und Männer als Wachpolizisten arbeiten und so ihre verbeamteten Kollegen entlasten, waren es vor einem Jahr noch 56. Problematisch ist, dass sich die Suche nach Nachwuchs schwierig gestaltet. In diesem Frühjahr etwa konnten laut Innenministerium nur fünf der 40 ausgeschriebenen Stellen besetzt werden. In der aktuellen Ausschreibungsrunde haben sich für 75 Plätze bislang 43 Bewerber gemeldet – die eigentliche Frist bis 11. Juni wurde deshalb bis Monatsende verlängert.