In Sachsen-Anhalt sind Klassenfahrten ins Ausland bis Anfang Februar verboten. Wie das Bildungsministerium am Donnerstag mitteilte, liegt das an den steigenden Infektionszahlen mit dem Coronavirus. Sie machten eine neue Regelung nötig. Dem Ministerium zufolge sind alle öffentlichen Schulen am Mittwoch über das Verbot informiert worden. Bereits geschlossene Verträge müssten "umgehend" storniert werden. Das Land kündigte an, mögliche Stornierungskosten zu übernehmen.