Finanzierung unklar Streit um Austausch alter Feuerwehrtechnik

Lohse mahnte an, nun schon den nächsten Austausch der Funkgeräte in den Jahren 2027 und 2028 vorzubereiten: "Wir können jetzt nicht sagen, war doch bekannt, dass es nur ein paar Jahre hält." So etwas müsse langfristig vorbereitet werde. Gegebenenfalls seien sogar die Gerätetypen zu ändern. Lohse nannte es unverständlich, dass man bei den Funkgeräten von Produkten eines chinesischen Konzerns abhängig sei. Er forderte, auf Unternehmen zurückzugreifen, die Deutschland näher stehen: