Im Vergleich zu den Jahren 2012 bis 2017 liegt die Getreideernte in diesem Jahr 15 Prozent unter dem Durchschnitt. Nur im Vergleich zu 2018 ist ein Plus von 16 Prozent zu verzeichnen.

Olaf Feuerborn, Landwirt und Präsident des Landesbauernverbandes von Sachsen-Anhalt Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Für Ernten im Herbst zeichnen sich laut Feuerborn ebenfalls Einbußen ab, zum Beispiel beim Mais. Das treffe auch die Tierbetriebe schwer. Diese hätten keine Futtervorräte mehr. Mehrere Betriebe würden darüber nachdenken, einen Teil ihrer Bestände zu schlachten, damit die verbliebenen Tiere vernünftig versorgt werden können.



Bei den Ertragseinbußen gebe es regional große Unterschiede, so Feuerborn. Punktuell habe es geregnet, in der Fläche sei dies aber nicht genug gewesen. So schlimm wie im Dürrejahr 2018 sei es in diesem Jahr vor allem im Süden und Osten Sachsen-Anhalts sowie im Altmarkkreis.