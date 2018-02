Im Unternehmen Fuelcon in Barleben herrscht die höchste Sicherheitsstufe. Matthias Bode, Firmenchef von Fuelcon, sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "Ein USB-Stick ist hier ein komplett verbotenes Gerät." Das Unternehmen testet Brennstoffzellen. Die Kunden heißen Daimler, VW oder NASA. Die Anforderungen an den Schutz der Daten sind hoch: "Das ist ein sehr erheblicher Aufwand, den man dort treiben muss." Das betreffe die Alarmanlage, das Türzugangssystem und die Absicherung der IT-Infrasktruktur. Ebenso müssten Mitarbeiter unterwiesen sowie Prototypen und Ähnliches geschützt werden.

In Zeiten von Industrie 4.0 und Vernetzung ganzer Fabriken ist auch die Datensicherheit ein wichtiges Thema. Doch viele Unternehmen in Sachsen-Anhalt scheuen den Aufwand und vor allem die Kosten, sich vor Kriminellen zu schützen, die Kunden- und Produktionsdaten oder Patente abschöpfen wollen. Das zumindest ist die Erfahrung des Landeskriminalamtes, so Sprecher Andreas von Koss: "Kleine und mittelständische Unternehmen sehen vielleicht für sich nicht immer den Bedarf, sich dagegen zu wappnen, weil es auch eine ganze Menge Geld kostet." Das LKA fordert die Betriebe auf, mehr in den Schutz vor Cyberkriminalität zu investieren.