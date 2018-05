Nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT waren am Mittwoch in einer Schule versehentlich Umschläge für die Prüfungen vertauscht worden. Statt für die angesetzte Mathe-Prüfung seien Aufgaben für die Physikprüfung verteilt worden. Das Bildungsministerium wollte die Angaben auf Nachfrage nicht bestätigen.

Die Prüfung werde unter anderem mit einem neuen Aufgabensatz neu angesetzt. "Es wird gegenwärtig sichergestellt, dass alle Schulen und die betroffenen Schülerinnen und Schüler die notwendigen organisatorischen Informationen erhalten", so Thurmann. Einen konkreten Nachhol-Termin konnte er noch nicht nennen. Er werde aber in der nächsten Woche stattfinden.

Zuvor war bekannt geworden, dass bereits mehrere Länder, darunter Sachsen und Niedersachsen, Aufgaben für die Abiturprüfungen in Mathematik ausgetauscht hatten. Der Grund dafür war ein Einbruch in ein Gymnasium in Goslar am Montag. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass Prüfungsaufgaben kopiert wurden, griff ein Notfallplan.