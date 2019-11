CDU lenkt ein Straßenausbaubeiträge offenbar kurz vor Abschaffung

Die Straßenausbaubeiträge in Sachsen-Anhalt stehen offenbar kurz vor ihrer Abschaffung. Nach einem Gespräch mit der Allianz der Bürgerinitiativen sagte CDU-Landtagsfraktionschef Siegfried Borgwardt MDR SACHSEN-ANHALT, man sei sich in der Koalition einig, auch was die Rahmenbedingungen betreffe. Voraussetzung sei aber eine vernünftige und rechtssichere Finanzierungskonstellation.

Mindestens 40 Millionen Euro: Einsparungen im Haushalt nötig

Ziel sei es nun, Bürger und Kommunen gleichermaßen zu entlasten. Dafür seien aber wiederkehrende Einnahmen nötig, erklärte Borgwardt – auch, um Klagen der Kommunen auszuschließen. Entsprechende Mittel sollen nun im Landeshaushalt bereitgestellt werden. Dafür müssten jedoch mindestens 40 Millionen Euro an anderer Stelle eingespart werden.

Im Haushalt, der am 12. November vorgelegt werde, sei die Kompensation zur Abschaffung der Beiträge jedenfalls nicht berücksichtigt. An der Höhe, die man dann finden müsse, orientiere sich auch die Stichtagsregelung zum 1.1.2020 oder zum 1.1.2021, so Borgwardt. Siegfried Borgwardt Bildrechte: imago/Christian Schroedter

"Bürgerwille zählt noch"

Am Freitagvormittag war bekannt geworden, dass die notwendigen Unterstützerunterschriften zum Start einer Volksinitiative erreicht worden sind. Mehr als 30.000 Menschen hätten sich dem Begehren zur Abschaffung von Straßenausbaubeiträgen angeschlossen, teilte Stefan Kretschmar vom Landesvorstand der Freien Wähler mit. Damit muss sich der Landtag mit dem Thema beschäftigen – unabhängig von der jüngsten Entwicklung bei der CDU.

Vertreter mehrerer Bürgerinitiativen, die sich zu einer Allianz zusammengeschlossen haben, zeigten sich zufrieden mit der jüngsten Entwicklung. Ralf Schönemann von der Bürgerinitiative Dessau sagte, die Proteste in Großkühnau hätten gewirkt, die Gründung des Landesverbandes habe gewirkt und die Volksinitiative zeige ihr Übriges und mache deutlich, dass Bürgerwille in diesem Lande, wenn man will und Kräfte bemüht, doch noch etwas zähle. Christian Werner von der Bürgerinitiative Aken sagte, es gehe bei der Abschaffung nicht mehr um das Ob, sondern um das Wann.

Monatelanger Streit