Claudia Kemfert ist Wissenschaftlerin am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW). Sie sagte MDR SACHSEN-ANHALT, die Abstandsregelung brauche man nicht. Laut Kemfert besteht vielmehr eine Diskrepanz zwischen der Förderung des Kohleausstiegs und der Energiewende. "Der Kohleenergie vergoldet man jetzt den Ausstieg mit zig Milliarden, das ist auch gut für den Strukturwandel. Aber der Zukunftsbranche dreht man den Hahn ab." Das passe nicht zusammen. Vielmehr müsse Bürgerbeteiligung ermöglicht oder Kommunen finanziell beteiligt werden, sagt Kemfert. Das erhöhe auch die Akzeptanz in der Bevölkerung. "Anstelle jetzt wieder Abstandsregelungen einzuführen, wo man noch mehr Hemmnisse baut, sollte man lieber Brücken bauen. Und das tut die Regierung leider nicht."

CDU-Politiker Sepp Müller Bildrechte: Sepp Müller

Wurde der Windenergie-Branche also durch die Bundesregierung der Wind aus den Segeln genommen? Nein, sagt Abgeordneter Müller. Man könne auf der einen Seite nicht die Braunkohle verteufeln, obwohl sie marktkonforme Energiepreise produziere und andererseits Modellen hinterherlaufen, die Marktpreise festsetzten. "Wir sehen in der Photovoltaik und jetzt in der Windkraft, dass diese Preise fernab vom Markt waren."



Am Ende zahle das der Verbraucher, sagt Müller. Bei Energiepreisen, die auf Grund der Energiewende um ein Drittel höher ausfielen, sei die Akzeptanz des Verbrauchers am Ende. "Und diese Akzeptanz haben wir jetzt mit der 1.000-Meter-Abstands-Regelung hingekriegt." Auch wenn zumindest bei Umweltministerin Dalbert der Vorschlag bekanntermaßen nicht auf Akzeptanz stößt – und der Gesetzesentwurf auch noch nicht beschlossen wurde.