Sachsen-Anhalts Regierung hat am Dienstag die Änderung des Landesversammlungsgesetztes einstimmig beschlossen. Innenminister Holger Stahlknecht (CDU) sagte am Dienstag nach der auswärtigen Kabinettssitzung in Halle, die praktischen Erfahrungen der Versammlungsbehörden und der Polizei hätten gezeigt, dass das Versammlungsgesetz nach elf Jahren teilweise aktualisiert werden müsse.