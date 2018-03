Die AfD-Landtagsfraktion von Sachsen-Anhalt will offenbar ihren Vorsitzenden André Poggenburg entmachten. Nach Recherchen von NDR, WDR und "Süddeutscher Zeitung" drängt sie den AfD-Politiker zum Rücktritt. In einer vertraulichen Sitzung habe die Fraktion Poggenburg das Misstrauen ausgesprochen. Sollte er nicht von selbst zurücktreten, werde er kommende Woche seines Amtes als Fraktionsvorsitzender enthoben. Auch wurde ihm in der Sitzung empfohlen, sein Amt als Parteichef niederzulegen.

Poggenburg war bundesweit in die Kritik geraten, nachdem er beim politischen Aschermittwoch der AfD in Sachsen die in Deutschland lebenden Türken als "Kümmelhändler" und "Kameltreiber" verunglimpft hatte. Menschen mit doppelter Staatsbürgerschaft bezeichnete er als "vaterlandsloses Gesindel". Laut Recherche haben selbst AfD-Politiker diese Rede als zu extrem empfunden. Poggenburg war dem Bericht zufolge am Mittwoch für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.