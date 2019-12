Fraktionschef im Interview AfD: Zusammenarbeit nur mit neuem CDU-Vorstand

Bei der CDU-Basis brodele es zwar. Mit Ministerpräsident Reiner Haseloff und Parteichef Holger Stahlknecht könne man aber nicht zusammenarbeiten. Auf kommunaler Ebene sähe das schon anders aus. Kirchner zufolge ist die Zusammenarbeit von CDU und AfD dort auf Sachebene bereits einigermaßen gut. Andere Formen der Kooperation, etwa die einer Minderheitsregierung, schloss Kirchner nicht aus – allerdings nur mit anderen Personalien in der Führungsebene und bestimmten Punkten, die die AfD durchsetzen möchte. Die CDU selbst schließt eine Koalition nach der nächsten Landtagswahl aus.

Mehrere Konflikte in der sogenannten Kenia-Koalition aus CDU, SPD und Grünen führten Kirchner zufolge jeweils fast zur Trennung stand. Das passiere, wenn ein Wahlgeschehen wie 2016 so endet, dass sich drei Wahlverlierer zusammenschlössen, die eigentlich nicht zusammengehörten.

Den Anschlag in Halle bewertet Kirchner als schlimmes Ereignis in Sachsen-Anhalt, das die Misere der Sicherheitspolitik im Land gezeigt habe. Um dies aufzuarbeiten, habe die AfD einen Parlamentarischen Untersuchungsausschuss ins Leben gerufen. Ziel sei es, die Sicherheitslage zu verbessern. Vorwürfe seitens der Partei die Linke und der Grünen, die AfD trage eine moralische Mitschuld an dem Anschlag, weil sie das geistige Klima für Rechtsextremisten vorbereite, wies Kirchner bei MDR SACHSEN-ANHALT entschieden zurück.