Kritik im Landtag AfD wirft Kirchen Ausgrenzung vor

Die AfD-Fraktion in Sachsen-Anhalt hat die Kirchen im Land kritisiert. In einer Pressemitteilung am Dienstag warf die Partei den Kirchen eine "unglaubwürdige Vertretung" vor. In der Erklärung kritisiert die Fraktion, die evangelische und katholische Kirche sowie kirchliche Vereine grenzten die AfD in der Gesellschaft immer stärker aus.