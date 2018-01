Beim AfD-Landesparteitag am Samstag haben sich rund 250 Mitglieder vor allem mit parteiinternen Streitigkeiten beschäftigt – um politische Inhalte ging es dagegen kaum. Landesvorsitzender André Poggenburg sagte MDR SACHSEN-ANHALT, in seiner Partei werde Wert auf Basisdemokratie gelegt. Es sei deshalb normal, dass da um bestimmte Punkte gerungen worden sei.

Gerungen wurde in der Tat um mehrere Entscheidungen, darunter eine mögliche Auflösung des Kreisverbands Börde und mehrere Entwürfe zu Satzungsänderungen. Immer wieder gab es persönliche Angriffe. Der Parteitag in der Übersicht:

2017 war für die AfD ein "erfolgreiches und lehrreiches" Jahr – das hat Landesvorsitzender André Poggenburg zum Auftakt des Parteitags gesagt. Man könne stolz auf das Bundestagswahlergebnis sein, sagte Poggenburg. Bei der Wahl im September hatte es die AfD mit 12 Prozent als drittstärkste Kraft in den Bundestag geschafft.



Die Verluste, die die AfD im Vergleich zur Landtagswahl 2016 eingefahren hatte, könnten an den monatelangen "parteiinternen Spannungen" gelegen haben, mutmaßte Poggenburg. Sie hätten ein unvorteilhaftes Bild der AfD gezeigt und so den einen oder anderen Wähler abgeschreckt. "Da haben wir reichlich Verbesserungsbedarf", sagte Poggenburg.

Wir müssen es schaffen, mehr mit- und weniger gegeneinander zu arbeiten. Das ist eine der Herausforderungen der Zukunft, die wir begreifen müssen. AfD-Landeschef André Poggenburg

Mit Blick auf den Eklat, den die AfD am Freitag im Landtag mit einer Provokation herbeigeführt hatte, sagte Poggenburg, er stehe zu Mario Lehmanns Worten. "Mario, damit hast du völlig recht", sagte Poggenburg. Stehender Applaus einiger Mitglieder war die Folge. Die AfD mache im Landtag richtig gute Oppositionsarbeit gegen die schwarz-rot-grüne Kenia-Koalition. Der Landeschef kündigte weiter an, einen parlamentarischen Kuschelkurs werde es mit der AfD nicht geben.

Sitzt seit September für die AfD Sachsen-Anhalt im Bundestag: Martin Reichardt Bildrechte: MDR/Anja Schlender Poggenburg appellierte mit Blick auf mehr Einigkeit in der Partei, alle sollten ihre eigenen Befindlichkeiten zurückzustellen und gemeinsam für die Partei eintreten. Er sei für konstruktive Kritik, sagte Poggenburg. Es sei aber nicht demokratisch, gegen "demokratisch gewählte Parteistrukturen anzustürmen".



Martin Reichardt, der für die AfD Sachsen-Anhalt im Bundestag sitzt, sagte, Deutschland habe endlich wieder eine echte Opposition. Alle Parteimitglieder und Wahlkämpfer könnten stolz darauf sein, mitgeholfen zu haben. Reichardt sprach von einem "historischen Dienst für das Vaterland". Seine Partei habe einen "bravourösen Start" in den Bundestag hingelegt. Der Jubel der Parteimitglieder war ihm gewiss. Genauso erging es später dem parlamentarischen Geschäftsführer Robert Farle. Er rief dazu auf, interne Grabenkämpfe endlich zu beenden.

Die Bohrschlammdeponie in Brüchau erhitzt die Gemüter im Norden Sachsen-Anhalts. Schon im Landtag und bei Demonstrationen vor Landtagssitzungen hatte die AfD sich im vergangenen Jahr auf die Seite der Bürger geschlagen. Beim Parteitag tat sie das erneut. Die AfD sehe sich auch als neue Partei des Umweltschutzes, sagte Poggenburg.



Hannes Loth warf der grünen Umweltministerin Claudia Dalbert vor, nur für "ihre grünen Ideologien" einzustehen und sich nicht um die Probleme der Menschen in Brüchau zu kümmern. Die AfD werde keine Ruhe geben, ehe die Deponie nicht ausgebaggert worden sei. Die Partei stimmte anschließend einstimmig für eine Resolution. Darin spricht sich die AfD-Fraktion für eine sofortige Stilllegung der Deponie aus, will ein Gesundheitsmonitoring der Bürger einleiten und den Betreiber der Deponie an allen Kosten beteiligen. Landeschef Poggenburg sagte anschließend, das Ergebnis zeige, dass die Partei vorankomme, wenn sie programmatisch arbeite. "Dann kann uns keiner aufhalten." Die Bohrschlammdeponie in Brüchau enthält gesundheitsgefährende Stoffe. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Die Diskussion um den AfD-Kreisverband in der Börde machte kurz vor dem Jahreswechsel Schlagzeilen: Er sollte nach Meinung des Landesvorstands aufgelöst werden. Einen entsprechenden Beschluss kippte das Landesschiedsgericht. Am Samstag beim Landesparteitag war die Diskussion um den Kreisverband wieder auf der Tagesordnung.

André Poggenburg erklärte, der Landesvorstand habe aufgrund einer großen Rechtsunsicherheit für eine vorübergehende Auflösung des Kreisvorstands gestimmt. Es habe im vergangenen Jahr Schuldzuweisungen zwischen Orts- und Kreisverbänden gegeben. Der Landesvorstand sei in der Pflicht gewesen, etwas zu tun. Der Vorsitzende des Kreisverbands, Steffen Schroeder, sagte, es sei gut, dass das Landesschiedsgericht dem Vorstand Rechtssicherheit beschieden habe. Der Kreisverband sei solide aufgestellt. Angesichts der anstehenden Landratswahl im März sprach sich Schroeder für eine Beruhigung der Lage aus.

Kreischef Schroeder und Landeschef Poggenburg machten sich für Vorstandsneuwahlen stark. Sie sollen aber erst nach der Landratswahl stattfinden. Steffen Schroeder war erst im September vergangenen Jahres zum Kreischef gewählt worden. Im AfD-Kreisverband Börde gibt es neben Poggenburg-Kritikern auch Unterstützer des Landeschefs: etwa den Bundestagsabgeordneten Martin Reichardt oder den Landtagsabgeordneten Jan Wenzel-Schmidt.

Zum Parteitag nach Gardelegen kamen rund 250 Mitglieder. Bildrechte: MDR/Luca Deutschländer Kurz vor Ende des AfD-Parteitags haben die Vertreter des Landesschiedsgerichts ihren Rücktritt erklärt. Der Präsident des Landesschiedsgerichts, Christian Hecht, kritisierte, der Landesvorstand um André Poggenburg habe sich erdreistet, die Unparteilichkeit des Landesschiedsgerichts anzugreifen. Es sei nicht Aufgabe des Schiedsgerichts, dem Landesvorstand mit Entscheidungen zu gefallen. "Wir sind nicht der Schoßhund des Landesvorstands", kritisierte Hecht.



André Poggenburg entgegnete, er habe nicht die Unparteilichkeit infrage gestellt. Er habe mit Blick auf ein Schreiben nur die Frage gestellt, ob diese nicht parteilich gewesen sein könnte. Bundestagsabgeordneter Reichardt nannte die Vorwürfe des Schiedsgerichts unerhört. Der Landesvorstand habe keinen Einfluss auf Entscheidungen genommen. Für den Parteitag waren ursprünglich ohnehin Neuwahlen des Schiedsgerichts vorgesehen. Diese wurden jedoch nach dem Streit von der Tagesordnung genommen, ein ordentlich besetztes Schiedsgericht hat die Partei damit vorerst nicht.

Gestritten wurde auch über eine Änderung der Parteisatzung. Einige Parteimitglieder forderten geheime Abstimmung, andere argumentierten dagegen. Das sei unnötig, jeder solle öffentlich zu seiner Meinung stehen. Weil keine eindeutige Mehrheit zustande kam, musste ein sogenannter Hammelsprung her – alle Stimmberechtigten verließen den Saal, beim Einlaufen in den Saal stimmte jedes Mitglied einzeln. Das Ergebnis: Die Satzungsänderung verpasste die nötige Zwei-Drittel-Mehrheit. Jubel bei einigen Mitgliedern flammte auf. Daran wiederum störte sich André Poggenburg. An dem Entwurf hätten viele mitgearbeitet. Dass es Jubel bei Ablehnung zeige, dass man vom gemeinsamen Miteinander in der Partei noch weit entfernt sei.

Kritik an dem Satzungsentwurf war vor allem aus den Kreisverbänden Halle, Anhalt-Bitterfeld, Wittenberg, Börde und Altmark-West gekommen. Dort gibt es viele Kritiker von Parteichef Poggenburg. Auch ein Entwurf zur Änderung der Finanz- und Beitragsordnung verpasste die nötige Mehrheit. Beim "Hammelsprung": Bei der Entscheidung über eine Satzungsänderung verließen die Parteimitglieder zeitweise den Raum. Bildrechte: MDR/Luca Deutschländer

Noch bevor der AfD-Parteitag im Volkshaus in Gardelegen begonnen hatte, wurde draußen vor der Tür lautstark demonstriert. Knapp 100 Menschen hatten sich versammelt, um gegen den Parteitag und die Politik der Partei mobil zu machen. Polizei und Ordnungsamt waren vor Ort, viele AfD-Mitglieder gingen kopfschüttelnd in das Gardeleger Volkshaus.

Knapp 100 Demonstranten protestierten am Morgen gegen den AfD-Parteitag. Bildrechte: dpa Schon in den Tagen vor dem Parteitag hatte das "Aktionsbündnis solidarisches Salzwedel" einen offenen Brief verfasst, in dem sie den Gastwirt in Gardelegen aufgefordert hatte, seine Räume nicht für den Parteitag zur Verfügung zu stellen. Das Bündnis störte sich daran, dass der Parteitag am Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus stattfand. Das Aktionsbündnis wird nach eigenen Angaben von Vereinen und Parteien unterstützt, darunter der Linken, den Grünen, Miteinander e.V. oder der mobilen Beratung für Opfer rechter Gewalt.

Mehr zum Thema