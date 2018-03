Das ist Oliver Kirchner Oliver Kirchner wurde am 4. Mai 1966 in Magdeburg geboren, ist verheiratet und Vater zweier Kinder. Kirchner ist von Beruf Automobilkaufmann und seit 2014 Mitglied der AfD. Ein Jahr nach seinem Eintritt in die Partei wurde er zum stellvertretenden Vorsitzenden des AfD-Kreisverbands Magdeburg gewählt, im Frühjahr 2016 zog er für die AfD in den Landtag von Sachsen-Anhalt ein. Kirchner war dort bislang stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Er ist außerdem Sprecher für Arbeit, Soziales und Integration seiner Fraktion. Kirchner ist Mitglied im Ältestenrat, im Ausschuss für Arbeit, Soziales und Integration sowie einer Enquete-Kommission zur Stärkung der Demokratie.