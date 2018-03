Das ist Oliver Kirchner – Geboren am 4. Mai 1966 in Magdeburg, verheiratet, zwei Kinder

– seit 2008: Automobilkaufmann

– 2014: Eintritt in die AfD

– seit 2015: stellv. Vorsitzender im Kreisverband der AfD Magdeburg

– zog 2016 als Direktkandidat für seine Heimatstadt in den Landtag ein

– seit 2016:

1. Stellv. AfD-Fraktionsvorsitzender

Sprecher für Arbeit, Soziales und Integration

Mitglied im Ältestenrat

Mitglied im Ausschuss für Arbeit, Soziales und Integration

Mitglied in der Enquete-Kommission

– ist Unterzeichner der Erfurter Resolution, dem Positionspapier des nationalkonservativen Flügels der AfD