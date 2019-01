Poggenburg sorgte mit umstrittenen Äußerungen selbst in der AfD immer mehr für Kritik.

Poggenburg sorgte mit umstrittenen Äußerungen selbst in der AfD immer mehr für Kritik.

Poggenburg sorgte mit umstrittenen Äußerungen selbst in der AfD immer mehr für Kritik. Bildrechte: IMAGO

AfD verhängt Ämtersperre Konflikt um Poggenburg eskaliert

Hauptinhalt

Der AfD-Politiker André Poggenburg darf zwei Jahre lange in der Partei keine Ämter mehr ausüben. Die Parteispitze verhängte am Dienstagabend die Strafe, weil sich Poggenburg aus Sicht der Partei ein weiteres Mal in der Wortwahl vergriff. Die AfD warnte den früheren Landeschef davor, die Partei zu spalten.